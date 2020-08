„Lass mal rüberwachsen!“ Das war in meiner Jugend ein geflügeltes Wort. „Rüberwachsen lassen“ stand für etwas geben. Dieses Sprachbild kam mir in diesen Tagen wieder in den Sinn. Denn der Feigenbaum meiner Nachbarin wächst über unseren Gartenzaun rüber. Sie hat mir erklärt, dass alle Feigen, die auf meiner Seite des Zauns reifen, unsere Familie ernten darf. Ich habe schon viele dieser Feigen gekostet. Auch meine Frau und unsere Kinder und andere Menschen konnten die süßen Früchte genießen. Selbst die Stare, die manchmal in den Feigenbaum einfallen, oder Wespen durften sich bedienen. Vor einer Woche habe ich Feigen-Brombeer-Marmelade gekocht, um auch im Winter noch den Duft des Sommers schmecken zu können.

Wer einen Garten hat, der kann in diesen Tagen erleben, wie Mirabellen, Pflaumen oder Gurken und Tomaten reifen. Und viele teilen ihr Obst und Gemüse mit anderen Menschen. Sie wollen, dass nichts verdirbt. Viele verschenken aber auch aus Dankbarkeit. Sie sind dankbar, dass die Mühe im Garten, das Pflanzen und Jäten sich gelohnt hat. Nun dürfen sie ernten und können bei jedem Bissen die Freundlichkeit Gottes schmecken.

So kann aus Dankbarkeit die Güte weiterwachsen, rüber zu anderen Menschen, die keinen Garten haben oder keinen Feigenbaum. Wer dankbar Obst und Gemüse genießen kann, der erlebt, wie ein Garten ein kleines Paradies sein kann – trotz aller Mühe. Sie oder er spürt, wie wunderbar diese Erde ist und wie gut der Segen Gottes schmeckt. Aus Dankbarkeit kann ich diesen Segen zu anderen Menschen rüberwachsen lassen, und mit ihnen teilen. Lass mal rüberwachsen!

Paulus schreibt: „Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Und aus eurer Freigebigkeit entsteht Dankbarkeit gegenüber Gott, wenn wir eure Gaben überbringen.“ (2. Korinther 9,11)

