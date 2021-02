Impulse für die Zeit bis Ostern.

Fasching war – jetzt ist Fastenzeit. Vieles ist mit dieser Zeit verbunden. Eines spricht mich dieses Jahr besonders an: das Kreuz. Es steht für den Tod, aber auch für den Glauben an die Auferstehung. In allen Kirchen ist es zu sehen und auf vielen Kirchtürmen. Berggipfel tragen Kreuze, vielfach stehen sie in unseren Fluren und natürlich auf den Friedhöfen. Kreuzzeichen stehen am Beginn des Betens und der Gottesdienste, auch der Segen greift es auf. Das Kreuz hat aber auch ganz allgemein unser Denken und Sprechen geprägt. Wir spüren die Last des Lebens und wie es bedroht ist – das ist ein Kreuz! Ständige Konkurrenz, sinnlose Arbeiten, der Krebs – ein Kreuz, Covid-19 sowieso und natürlich der Tod an sich. Ich werde das Kreuz nicht los.

Aus dem Kreuz wurde der Kreuzweg. Meist werden 14 Stationen unterschieden. Da kommt Jesus vor und das Leben. Jesus wird unschuldig verhaftet. Die blinde Wut vieler findet einen Sündenbock. Pilatus lässt sich von der Menge in die Enge treiben und verurteilt ihn, ohne es selbst zu wollen. Er muss sein Kreuz tragen. Mehrmals bricht er darunter zusammen. Einer wird gezwungen, ihm zu helfen, freiwillig tut er es nicht. Manche können nur weinen und klagen. Eine kann ihm noch das Gesicht abwischen. Viele sind nur gaffende Zuschauer. Man zieht ihn vor den Augen aller aus. Er wird auf’s Kreuz gelegt und festgenagelt. Weggefährten gehen angstvoll auf Distanz. Dann können sie ihn nur noch begraben. Wie lebensnah das alles ist!

Mit einer Lichtseite

Im Glauben hat das dunkle Kreuz eine Lichtseite, sie kommt von Ostern, der Auferstehung her. Eigentlich ist das die letzte, eine 15. Station des Kreuzwegs. Erlösung berührt das Kreuz, Leben den Tod. Aber bleiben wir beim Kreuz und Kreuzerfahrungen, bei Jesus, dem Gottessohn, der uns mit seinem Kreuz ganz nahe ist. Da dürfen wir Gott erkennen. In seinem Sohn geht der Vater mit Kreuz und Tod um. Das zu verinnerlichen ist eine Aufgabe, die zu leben hilft.

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Heilige Theresia von Ávila, Neustadt