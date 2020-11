Ja, die Tage werden kürzer, aber dafür die Abende länger. Und was kann man da nicht alles Wunderbares anstellen. Kerzen, diese kleinen Sonnen, kommen jetzt zu Ehren. Die Bäume haben ihre Blätter verloren, doch das schafft mehr Sicht. Kein zusätzlicher freier Tag zwar im November, dafür jedoch kommt Weihnachten mit Macht. Besuche auf dem Friedhof sind dran, wo spürt man sonst: Ein Glück, wir sind noch da! Kein Flanieren mehr unter Linden, dafür lassen wir vernachlässigte Freundschaft aufleben. Keine Würstchen vom Grill und flott herübergebetene Nachbarn, aber konzentrierte Gespräche, zur Not am Telefon. Kein Jogging in aller Frühe, aber wieder einen Gottesdienst mitfeiern. Kein Weinfest, doch ein verzaubernder Familienabend bei gutem Essen. Oder mal wieder ein Roman, als habe man noch ein paralleles Leben.

Weniger Unternehmungen im „Corona-Herbst“, aber nicht zwingend weniger Lebensqualität. Endlich den Sprung schaffen, die zu große Wohnung aufzugeben. Jetzt vielleicht das Hobby wieder funkeln lassen oder endlich den Schrebergarten erwerben oder das Ehrenamt antreten.

Mehr Chancen

Vielleicht weniger Sicherheit, aber mehr Chancen, du selbst zu werden; leg’ doch zu an Kompetenz und Weisheit, Mensch. Weniger Farben draußen, doch dein Inneres entdecke als farbenfroh – mit jedem Mitmenschen bist du selbst ein anderer, mit einem geliebten Menschen legst du neue Landstriche in deiner Seele an.

Mensch, werde pessimismusresistent, widerstehe niederdrückenden Nachrichten mit freundlichem Gesicht. Wer klagt, den lade auf einen Kaffee – mit Abstand – ein, und lass ihn klagen, er braucht keinen Rat, er braucht ein Ohr. Kräftezehrende Illusionen baue ab, erkenne an, was ist. Dulde keine Benebelung mehr. Gerade wenn es draußen fahl ist, kann dir innere Erleuchtung kommen.

Nase in Richtung Freude

Wir sind in schwierigen Zeiten, mach „deine Sache gut, den Rest überlass“ den Zuständigen. „Woran mir nichts gelegen, da unterlasse ich alles Nachgrübeln“, schrieb Goethe. Versag’ dir keine Lust. Dass sie nicht mit dem Leid anderer Leute erkauft sein darf, versteht sich.

Küss’ die Freude, wie sie dir zufliegt, setz’ dich Überraschungen aus. Wir brauchen das Leben nicht zu verstehen, sondern es reicht, uns darin zurechtzufinden – die Nase in Richtung Freude. Übrigens: Verschenkte Blumen tun im November besonders gut.

Der Autor

Frank Schuster, protestantischer Pfarrer an der Martin-Luther-Kirche in Winzingen