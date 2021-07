Warum Jesus Christus seiner Zeit „um Lichtjahre“ voraus war .

Als ich vor vielen Jahren mit meiner Familie Urlaub in Marokko machte, wurde mir schlagartig klar, dass das Alltagsleben der Bibel eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten mit der arabischen Kultur aufweist als mit unserem westeuropäischen Lebensstil.

Ich durfte die außergewöhnliche Gastfreundschaft der Araber kennenlernen, konnte das emsige Treiben von Menschen und Tieren beobachten, die an einem Dorfbrunnen Wasser holten, und hörte, wie dort ein Mädchen ihren Vater mit dem Kosenamen „Abba“ rief. Ja, in der Arabischen und in der biblischen Welt ist vieles ganz anders als bei uns.

Nicht verwunderlich

So gibt es in der Bibel, wie in vielen arabischen Staaten auch, die Todesstrafe. Diese Strafe kann unter anderem bei Gotteslästerung (Blasphemie) verhängt werden. Deshalb brauchen wir uns gar nicht wundern, wenn zum Beispiel in manche Psalmen die Todesstrafe für „Gottlose“ wie selbstverständlich gefordert wird. In den Versen 19 bis 22 von Psalm 139 ist das der Fall. Meistens werden diese Verse in unseren öffentlichen Lesungen weggelassen. Denn der Psalmdichter drückt darin sehr deutlich seine Abneigung gegen die „Feinde Gottes“ aus und fordert unumwunden ihren Tod.

Welch ein Kontrast mit dem Auftreten Jesu ! Er verhinderte die Vollstreckung der Todesstrafe bei einer Ehebrecherin und betete für seinen „ungläubigen“ Henker. Unter anderem führte genau dieses Verhalten Jesu dazu, dass sehr viel später in einigen Ländern und auch bei uns in Deutschland die Todesstrafe verboten wurde.

Welttag gegen Menschenhandel

Heute begehen die Vereinten Nationen den „Welttag gegen Menschenhandel“. Er ist ebenfalls ein Beispiel dafür, wie die menschenfreundliche Botschaft Jesu sich nur sehr langsam durchsetzen konnte, obwohl der christliche Glaube doch weltweit die meisten Anhänger gewann. Trotz Jesu’ goldener Regel „Wie ihr wollt dass euch die Leute tun, das tut ihnen auch“ dauerte es bei Menschenhandel und Sklaverei viele Jahrhunderte, bis man auch auf diesem Gebiet von „biblischen“ Ansichten und Regeln endgültig Abstand nahm. Und dabei ist offensichtlich auch heute noch lange nicht alles Leid gelitten.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass in Europa und anderswo immer noch „Nachholbedarf“ in Bezug auf die Botschaft Christi besteht, ist Jesu’ Forderung nach Gewaltlosigkeit in Konfliktsituationen. Auch hiermit war er seiner Zeit „um Lichtjahre“ voraus! Ich bin gespannt, wie lange wir noch brauchen, bis auch die biblische Institution des Krieges nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern überall auf der Welt geächtet und abgeschafft werden kann.

Der Autor

Jakob van Wageningen, evangelischer Pfarrer i. R., Haßloch