Gerade sind Winterferien. Zeit für Urlaub im Schnee. Ich kenne einige Leute, die lieben das Skifahren. Und sie schwärmen von den Abfahrten. Je gefährlicher, desto spannender für die Sportler und Sportlerinnen. Ich selbst bin keine Skifahrerin, aber ich meine gehört zu haben, dass die Pisten nach Farben unterteilt sind; und die schwarzen sind die Gefährlichsten.

Wenn ich mir vorstelle, wie jemand einen sehr steilen Hang hinuntersaust, fällt mir jedes Mal eine Liedzeile ein: „Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden.“

Grönemeyer im Ohr

Dieser Satz hat sich bei mir verfangen, obwohl er von Herbert Grönemeyer in seinem Lied in einem anderen Zusammenhang steht. „...Auf der Schussfahrt zu wenden“ – auf leichteren Pisten ist das bestimmt möglich, aber auf den schwarzen Pisten ist es sicherlich gefährlich, wahrscheinlich gar nicht zu machen. Wenn ich mir das Szenario bildlich ausmale, bekomme ich Gänsehaut. Das kann doch gar nicht klappen. Möglicherweise bricht man sich alle Knochen. Wie also kommt ein Mensch darauf, auf der Schussfahrt wenden zu wollen?

Wenn es ums Skifahren geht, weiß ich es wirklich nicht. Aber im übrigen Leben, also ohne Schnee, finde ich den Satz und finde ich die Idee spannend. Wahrscheinlich so spannend wie eine echte Abfahrt für die sportlich Ambitionierten. Denn spannend soll ja das Leben auch sein. Sonst wird es zu eintönig und hat keine Herausforderungen für mich bereit.

Wie korrigiere ich eine falsche Richtung?

Ich bleib’ mal auf der Spur. Es gibt ja durchaus im Leben Situationen, da hat man Anlauf genommen, man hat sich auf eine Piste, einen Weg begeben, um sich eine spannende Abfahrt zu gönnen. Und da merkt man plötzlich unterwegs: Ups, gar nicht gut. Hier bin ich in der falschen Richtung unterwegs. Was tun? Vielleicht ist es dann richtig, „... auf der Schussfahrt zu wenden“, mutig zu sein, auch wenn ich dabei einiges riskiere. Denn der falsche Weg bleibt der falsche und führt an kein gutes Ziel.

Beim Skikurs lernen die Schüler und Schülerinnen das Wenden. Es ist nicht nur im Schnee wichtig. In unseren Gottesdiensten können wir uns auch darin bestärken lassen und lernen, dass es keine Schwäche ist, „... auf der Schussfahrt zu wenden“, sondern eher eine mutige und gewagte Aktion, um sich auf die richtige Spur zu setzen. Jesus würde sich über solchen Wagemut freuen.

Die Autorin

Christa Rieger, Gemeindediakonin in der Kirchengemeinde Hambach.