Wie gut offene Diskussionen tun können, hat sich unlängst im Pfarrheim in Niederkirchen gezeigt.

#Das machen wir gemeinsam – so heißt die diesjährige Jahreskampagne des Deutschen Caritasverbandes. Sie handelt unter anderem von der Frage, wie es in unserer Gesellschaft um Demokratie und Zusammenhalt steht.

Seit der Unwetterkatastrophe vergangene Woche hat das Thema noch eine ganz neue Dimension bekommen. Zusammenhalt wird konkret. Hilfsbereitschaft und Solidarität mit den betroffenen Menschen sind riesengroß.

Eine bunte Gruppe

Das alles passiert in einer Zeit, wo wir gerade wieder ein Stück Normalität leben. Am Tag vor der Unwetterkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen fand der zweite und letzte Teil eines Workshops zum Thema Demokratie statt, und zwar nicht online, sondern tatsächlich in Präsenz. Eine Kooperation zwischen der Pfarrei Deidesheim, dem Caritas-Zentrum Neustadt, der Katholischen Erwachsenenbildung und dem Projekt „Zusammenhalt durch Teilhabe“ des Caritasverbandes der Diözese Speyer.

Eine bunte Gruppe hatte sich im Pfarrheim in Niederkirchen getroffen: Menschen zwischen 19 und 72 Jahre, zugezogen oder hier aufgewachsen, aus verschiedenen Berufen, mit einem unterschiedlichen Verhältnis zur Kirche und zur Politik, aber alle mit einem gemeinsamen Interesse: Wie steht es um unsere demokratischen Strukturen? Was können wir gegen Spaltungsprozesse tun?

Kontrovers, aber nicht laut

Mein Gefühl ist, dass viele Themen nur noch in Extremen und mit sich steigernder Aggressivität diskutiert werden. Wir brauchen dringend den Austausch, um Zwischentöne zu hören und zu verstehen. Von Erfahrungen und Erlebnissen aus dem Leben anderer zu hören, ist wichtig zur eigenen Meinungsbildung und um „einfache“ Wahrheiten zu entlarven.

Für mich war bei dem Workshop interessant zu erleben, wie hungrig alle auf den Input und den Austausch waren. Diskutieren können, ohne ein Etikett verpasst zu bekommen, auf Interesse und Neugier beim Gegenüber stoßen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede entdecken, kontrovers diskutieren ohne laut zu werden, ein echter Dialog auf Augenhöhe. Das alles war möglich, hat gut getan und Spaß gemacht.

Die Autorin

Susanne Kaiser-Zech, Caritas-Zentrum Neustadt, Fachbereiche Gemeindecaritas und Erziehungs-, Ehe- und Lebensberatung