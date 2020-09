Seit wenigen Wochen habe ich einen neuen Newsletter abonniert. Ich bin durch Zufall auf der Seite heiligenlexikon.de auf ihn gestoßen. Seitdem kommt jeden Morgen eine Mail in mein Postfach. Der oder die „Heilige des Tages“ wird darin vorgestellt.

Nun weiß ich, dass wir bodenständigen Pfälzer es nicht so mit Heiligen haben. Einige Ortschaften wie Sankt Martin oder Sankt Julian tragen das Heilige zwar prominent im Namen, aber außer den Heiligen Bimbam kennen wir höchstens noch den einen oder anderen Weinheiligen. In Lambrecht war es vor einigen Jahren auch mal kurz Thema, ob man sich in Sankt Lambrecht umbenennt. Soviel ich weiß, ist das Thema vom Tisch, und man hat sich dafür entschieden, das Heilige den Heiligen zu überlassen.

Ökomenisches Lexikon

Und offenbar ist auch ganz klar: Den Evangelischen (zu deren Sorte ich mich zähle) sagen diese Heiligen schon mal gar nichts. Spannend, dass es sich bei der Webseite heiligenlexikon.de um ein ökumenisches Lexikon handelt und der Herausgeber der Seite sogar ein evangelischer Pfarrer ist. Mh. Wie ist das denn nun mit den Heiligen und dem Heiligen?

Spätestens seit dem Apostel Paulus dürfen alle Gläubigen sich ein Stück von der Heiligtorte abschneiden. Jesus Christus heiligt die, die an ihn glauben. Und was heißt das jetzt für mein Leben? Schwebt über meinem Haupt immer ein kleiner Heiligenschein? Wenn Sie meine Frau fragen, dann würde sie da vielleicht widersprechen. Es ist also so eine Sache mit dem Heiligsein. Kann es sein, dass es weniger um den Heiligenschein als vielmehr um das Heilsein geht? Das Heilsein, das ich spüren kann, wenn ich meinem Glauben an Jesus Christus Raum gebe, ihm tatsächlich etwas zutraue? Zumindest möchte ich diesen Gedanken mal ausprobieren.

Auch nur Menschen

An manchen Tagen schaffe ich es tatsächlich, in die Biografien der Tagesheiligen im Newsletter hineinzulesen. Oft merke ich, wie mich diese Geschichten, auch diese Legenden, faszinieren. Ich bin dann für ein paar Minuten ganz gefesselt von diesen Menschen, die auch nur Menschen waren wie Sie und ich, die aber immer wieder in ihrem Leben dieses Heilsein lebendig werden ließen. Sie trugen gar keinen Heiligenschein über sich, vielen war es bestimmt noch nicht einmal bewusst, dass sie dem Heilsein in ihrem Leben Ausdruck verliehen.

Es ist wunderbar, dass wir alle, wirklich alle, eingeladen sind, uns an der Heiligtorte zu bedienen. Dass wir eingeladen sind auszuprobieren, ob Glaube ein bisschen heil macht. Vielleicht können nette kleine Hilfen wie mein Newsletter so etwas wie die Kuchengabeln für die Torte sein, die mich das nicht vergessen lassen.

