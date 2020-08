Vor einigen Wochen zog uns Neowise in seinen Bann. Nach über 20 Jahren Pause war wieder einmal ein Komet am Himmel zu sehen. Hell strahlend setzte er sich mit seinem langen Schweif vom Sternenhimmel ab, um nach relativ kurzer Zeit wieder in der Tiefe des Alls zu verschwinden. Im Jahr 8845 wird er wieder vorbeikommen – Fachleute haben das errechnet.

Ich ahne die Weite des Alls und erkenne die Größe menschlichen Geistes an, dem es gegeben ist, das zu berechnen. Und ich komme mir klein vor. Auch wenn uns derzeit ein winziges Virus mächtig zu schaffen macht – der weite Kosmos wirkt so stabil und verlässlich, dass wir sagen können: in 6845 Jahren werden Erdenbewohner Neowise wiedersehen.

Mich führt solches Nachdenken zu Gott, dem Schöpfer. Andere sehen das anders: was wurde und vergeht, sich ausdehnt oder gar pulsiert, was da ist, ist da – ein Fakt! Für mich ist es Gottes Schöpfung. Und der ist kein Lückenbüßer, der jetzt für das noch nicht Erklärbare steht und irgendwann weggedacht wird. Geheimnisvoll ist er, der „Ich bin da“. Was geworden ist, wurde durch ihn; und wie es geworden ist, auch. Er will den Menschen gerade so: dass er sich den Kopf zerbricht, dass er Formeln und Modelle entwickelt, versteht und begreift – und dabei sogar den Schöpfer selbst außen vorlassen darf.

Eines aber sollte Gläubige wie Nichtgläubige verbinden: die Sorge um unsere Erde und das Leben auf ihr. Eine Strophe eines Morgenlieds von Arno Pötzsch (1900-1956) könnte dafür ein Impuls sein: „So will ich, da der Tag beginnt, / mein Tagwerk auch beginnen / und, liebreich wie mein Gott gesinnt, / nur lauter Gutes sinnen / und, wie das Licht sich selbst verschenkt / und sich hinein ins Dunkle senkt, / in Gottes Schöpfung dienen.“ Gutes sinnen und dem Leben dienen – eine allen gemeinsame Aufgabe.

