Ich mag es nicht, wenn mir jemand zu nahetritt. Zurzeit fällt mir das besonders auf. Trotzdem empfinde ich das ständige Abstandhalten als unnatürlich und störend, auch wenn ich gerade manchmal eine große Nähe zu Menschen auch über die gehaltene Distanz hinweg erlebe. Es ist kompliziert mit dem richtigen Abstand. Zu viel in Form von Isolation hat manche Menschen in der jüngsten Zeit an die Grenze des Erträglichen gebracht. Zu enge Grenzen können einen hohen Preis erfordern, genauso wie unbedachtes Ausleben der eigenen Freiheit.

Grenzerfahrungen: Es ist leider nicht mehr so einfach, die Grenze zu unserem Nachbarland Frankreich zu überschreiten und diejenigen, die aus beruflichen Gründen hin und her dürfen, erleben jetzt oft Grenzüberschreitungen in Form von wüsten Beschimpfungen. Das erinnert mich an Zeiten, die wir schon überwunden glaubten. Müssen wir mit einem Europa ohne Grenzen wieder ganz von vorne anfangen?

Zwischen Grenze und Freiheit

Das Virus führt uns an unsere Grenzen in vielerlei Hinsicht. Und es führt mir vor Augen: Ich bewege mich immer zwischen Grenze und Freiheit. Jeden Tag muss ich mich fragen: Wo gilt es, Grenzen zu überwinden, um der Freiheit Willen? Und wo muss ich Grenzen akzeptieren, um der Liebe Willen? Zwischen Grenze und Freiheit den richtigen Weg zu finden, kann schwer sein. Wachsam zu sein für die eigenen Grenzen und die der anderen, für das was guttut, mir und den anderen – vielleicht ist das eins der Dinge, die wir jetzt lernen können.

