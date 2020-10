Vom Gefühl, bestohlen worden zu sein, das vermutlich auch ein Dieb nachvollziehen kann.

Einer Frau wird die Handtasche geklaut. Keine seltene Nachricht bei uns. Oft werden kleine Taschen aus größeren Einkaufstaschen gezogen. In diesem Fall liegt die Tasche kurz an der Zapfsäule einer Tankstelle. Dann sackt sie einer ein, der die Gelegenheit beim Schopfe packt, und weg war er.

In der Tasche ist alles drin – der Supergau. Der Geldbeutel mit Ausweisen, Bargeld und Scheckkarten, der Haustür- und weitere Schlüssel und noch viel mehr. Sie will an dem Tag einen Kurzurlaub machen. Den muss sie canceln. Nach dem Gang zur Polizei geht die Rennerei erst richtig los. Bank, Einwohnermeldeamt, Schlüsseldienst. Was da alles dranhängt. Schlaflose Nächte, bis die Schlösser im Haus ausgetauscht sind. Und immer wieder die Selbstvorwürfe: Wie kann ich nur so unvorsichtig sein?

Die „Goldene Regel“

Klar – Gelegenheit macht Diebe. Doch glaube ich, dass auch ein Dieb eines verstehen kann: Wie sich ein Mensch fühlt, dem so etwas passiert.

„Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst“. So heißt es in der Bibel, und nicht nur da. In allen Heiligen Schriften der Weltreligionen und bei Philosophen gibt es diesen Gedanken. Er wird „Goldene Regel“ genannt. Gold, weil das Edelmetall in fast allen Kulturen wertgeschätzt wird. Sich in andere hineinversetzen hat überall einen besonderen Wert – egal was einer glaubt und wie er tickt. Wie würde es mir gehen, wenn mir so etwas passieren würde? Ein einfacher und wertvoller Gedanke also, sicher auch für Diebe, die Gold besonders reizen dürfte.

