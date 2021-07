Steckt nicht in jedem von uns ein Engel? Es auszuprobieren, ist gar nicht so schwer.

Haben Sie schon mal einen Engel gesehen – oder vielleicht sogar erlebt? So richtig in Aktion, dem Sie begegnet sind und sich hinterher gedacht oder vielleicht sogar laut ausgesprochen haben: „Du bist/Sie sind ein Engel.“ Manchmal bestimmt so eine Engel-Begegnung den ganzen weiteren Tag, die ganze weitere Woche, macht das Leben für einen kürzeren oder längeren Moment leicht und heiter. Wenn ich es mir so recht überlege, bin ich auf diese Art und Weise schon einigen Engeln begegnet. Ja, doch, ich denke, es gibt sie gar nicht so selten.

In einem Gedicht beschreibt der deutsche Lyriker und Pädagoge Rudolf Otto Wiemer solche Engel, wie ich sie meine. Er beginnt mit: „Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.“ Und er führt weiter aus, dass sie alt, hässlich und klein sein können. Dass sie kein weißes Gewand tragen und durchaus direkt neben einem wohnen können. Er beschreibt, mit welchen Gesten der Nächstenliebe und mit welcher handfesten Unterstützung sie für ihre Mitmenschen da sind.

Alles wird gebraucht

Wenn ich es mir so recht überlege, steckt doch in jedem Menschen die Fähigkeit, ein Engel zu sein. Ich glaube, es gibt kaum etwas, das nicht gebraucht wird, beim Engel-Sein: vielleicht einer Nachbarin aufmerksam zuhören, vielleicht für einen wildfremden Menschen beim Einkaufen kurz zupacken, vielleicht einen Trauernden mit ein paar aufmunternden Worten trösten, vielleicht jemanden anlächeln, vielleicht jemanden besuchen oder ein Stückchen Weg miteinander gehen. Ich könnten jetzt noch viele Dinge aufzählen und ich bin mir sicher, Sie auch.

Je länger ich darüber nachdenke, welche Menschen mir schon einmal zum Engel wurden oder welchen Menschen ich einer sein konnte, desto mehr Dinge fallen mir ein. Ich finde es großartig, welche Schätze in jedem einzelnen Menschen stecken, die sie oder ihn zum Engel für andere machen. Sie müssen nur entdeckt, ausgegraben oder eingesetzt werden.

Ich bin mir sicher: Auch in Ihnen steckt ein Engel – oder sogar mehrere? Probieren Sie es doch gerne einmal aus. Bei der offenen Stellenausschreibung „Engel gesucht!“ könnte auch für Sie etwas Passendes dabei sein. Bewerben Sie sich.

Die Autorin

Christa Rieger, Gemeindediakonin in der Kirchengemeinde Hambach