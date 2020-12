Gedanken zum Jahreswechsel.

Schon im vorvergangenen Jahr habe ich ein Gedicht geschrieben, das mich zum Ende dieses Jahres wieder intensiv begleitet. Es gibt in seinen ersten Strophen etwas von der trüben Stimmung wieder, die uns 2020 so häufig überkommen hat. Nichts wollte mehr so funktionieren, wie wir es uns wünschen. Keine Urlaubsreise, kein Cappuccino im Lieblingscafé, Begegnungen mit lieben Menschen nur auf Distanz; Gottesdienste nur digital oder unter klaren Auflagen und so weiter.

Sicher, die Einschränkungen waren für die meisten von uns nicht wirklich schlimm, verglichen mit Zuständen zu anderen Zeiten in unserem Land oder auch zu anderen Weltgegenden, wo menschliches Leben täglich bedroht ist. Aber es war doch schlimm genug, dass wir manchmal gedacht haben: Das Spiel ist aus, das tiefe Dunkel droht. Wir geh’n nach Haus, die ganze Welt ist tot.

Gute Nachrichten reichen nicht

Ich habe viele Menschen getroffen – Menschen in Altenheimen und Krankenhäusern, bei Behörden und in Geschäften –, die kurz vorm Resignieren standen, kurz davor waren, die Hoffnung aufzugeben. Die guten Nachrichten zwischendurch – es gibt die ersten Impfstoffe, einer ist zugelassen und wird produziert, die Impfungen gehen los – halfen da kaum. Die Belastungen und Sorgen blieben.

Ich kann dem Empfinden der Menschen, vor allem der Betroffenen, nicht wirklich widersprechen. Aber in mir gibt es immer auch eine Stimme, die mir Hoffnung macht, die gegen die Angst und auch die Wut angeht. Eine Stimme, die sagt, dass es Veränderungen gibt, dass es nicht beim Alten bleibt, dass etwas Neues kommt, etwas Besseres. Dass auch 2020 nicht ewig dauert, sondern von einem anderen Jahr abgelöst wird.

2021 wird sicher auch nicht frei sein von Problemen, aber es wird einen neuen Anfang schenken. Und diese Stimme hat mich schon damals veranlasst, meiner letzten Strophe eine andere Stimmung zu geben. Vielleicht empfinden Sie das auch so! Das Spiel ist aus, die Zeit für uns verrinnt. Wir geh’n nach Haus, ein neues Spiel beginnt.

Der Autor

Armin Jung, Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Neustadt