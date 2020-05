An die „Zehn Gebote der Gelassenheit“ muss ich in den vergangenen Wochen häufig denken. Sie stammen von Papst Johannes XXIII., jenem körperlich kleinen Papst, der 1962 das Zweite Vatikanische Konzil eröffnete und damit Großes bewegt hat.

Seine Leitsätze sind einfach und tief zugleich, leicht zu verstehen und dennoch unserer komplexen Wirklichkeit standhaltend. Eigentlich müsste man alle zehn bedenken. Nur ihre Fülle wird unserem Dasein gerecht. Trotzdem möchte ich einen, den vierten Gedanken, herausgreifen: „Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.“

Mit meinen Wünschen zurückbleiben?

Der Satz wirft Fragen auf: Soll ich tatsächlich mit meinen Wünschen hinter meinen Lebensumständen zurückbleiben? Meine Wünsche sind mir näher und wichtiger. Da komme ich vor und meine Fähigkeiten, meine Träume und Sehnsüchte. Ich will selbstbestimmt leben und gestalten. Das muss nicht egoistisch ausgehen.

Schön und gut. Doch schon immer finde ich mich in Umständen, die sich meinem Zugriff entziehen. So bin ich auf die Welt gekommen, in sie hineingeboren und in ihr groß geworden. Manches hat sich verändern lassen, aber nicht alles. Manchen Umständen bin ich nicht gewachsen. Und nicht jede Veränderung kann ich verhindern.

Leitsatz verlangt viel von uns

„Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.“ Da geht es nicht um reine Anpassung. Da geht es um die Annahme der Wirklichkeit und um Veränderung, soweit sie eine solche zulässt.

Derzeit verlangt dieser Leitsatz viel von uns. Durch Corona sind unsere Lebensumstände grundlegend verändert. Und immer wieder sorgt das Virus für neue Überraschungen. Wir kennen noch kein Gegenmittel. Wir wissen nicht, was es noch alles anrichtet. Und trotzdem richten sich mehr und mehr nach ihren Wünschen, möchten sich frei bewegen und wieder tun und lassen, was sie wollen.

Es kann lebenswichtig sein, sich bestimmten Umständen anzupassen. Das schützt mich und andere. Und trotzdem bleibt auch Raum für meine Selbstentfaltung. Übrigens, die Evolution belegt: Wer sich nicht anpasst, überlebt nicht. Angepasst verändern. Nur für heute.

