Die zentralen Aussagen der politischen Parteien werden sich immer ähnlicher. So jedenfalls hat man den Eindruck. Wie will man da eine Wahlentscheidung treffen? In Nicht-Corona-Zeiten hatte man immerhin die Möglichkeit, sich mit den Kandidatinnen und Kandidaten an ihrem Wahlwerbestand auf dem Marktplatz zu informieren. Oder haben Sie schon einmal Wahlprogramme gelesen oder miteinander verglichen?

Da kommt ein Angebot im Internet wie gerufen: Der Wahl-O-Mat (im Internet unter der Adresse www.wahl-o-mat.de) hilft bei der Suche nach der „passenden“ Partei durch einen Vergleich politischer Aussagen zu verschiedenen Themen. Ursprünglich war das als Hilfe für Erstwähler*innen gedacht, nun soll es auch anderen bei der Qual der Wahl helfen.

Der Selbsttest

IIch mache einen Selbsttest: Für die Bearbeitung des Fragebogens benötige ich ungefähr fünf Minuten. Das Ergebnis überrascht mich. Die höchste Übereinstimmung meiner Ansichten mit den Statements der zur Auswahl stehenden Parteien gibt es ausgerechnet bei der Partei, die ich am wenigsten wählen würde. Da drängt sich ein Verdacht auf: Könnte es sein, dass diese Partei vielen Menschen nach dem Mund redet?

Plötzlich bekomme ich ein Gefühl dafür, was Populismus meint. Und so merke ich, dass ein wesentliches Kriterium im Fragebogen fehlt: die Zuverlässigkeit und die Aufrichtigkeit der Partei und ihrer Politikerinnen und Politiker.

Kultur des Respekts

Für die politische Arbeit in unseren Gemeinwesen braucht es auch so etwas wie eine Kultur des Respekts, die Anerkennung anderer Meinungen und einen fairen Umgang mit dem politischen Gegner. Das ist mir manchmal wichtiger als die Entscheidung in einem Sachthema. Abwertung und Ausgrenzung führen zur Spaltung der Gesellschaft und schaden dem Gemeinwohl.

Mit dem Wahl-O-Mat ist mir die Entscheidung nicht leichter gefallen. Aber ich habe gelernt, dass es auf mehr ankommt als nur eine möglichst große Schnittmenge von Meinungen.

Der Autor