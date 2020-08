Im Moment beherrscht neben der Corona-Krise vor allem ein Thema die Schlagzeilen: die Sorge um den allgegenwärtigen Rassismus. Es ist bestimmt gut, dass die Allgemeinheit hier sensibilisiert wird. Ich finde aber, dass das Thema viel zu verkürzt angegangen wird.

Ein kleines Beispiel ist die Diskussion um den Begriff „Mohr“. Eine altmodische Bezeichnung, die heute kaum noch in der Alltagssprache vorkommt. In der Pfalz vielleicht nur noch, wenn von „Mohrekopp“ die Rede ist. Häufiger noch in geschichtlichen und historischen Zusammenhängen.

Über die Legende um den Heiligen Mauritius

Mit Mohr ist „der edle Schwarze“ gemeint. So wird bei den Heiligen Drei Königen immer auch ein Mohrenkönig dargestellt. Sprachlich gesehen leitet sich das Wort Mohr vom lateinischen Begriff Maurus ab, das damit einen (nord)afrikanischen Menschen dunklerer Hautfarbe bezeichnet. Ein Maure, maurische Kunst, Mauretanien sind gängige Begriffe, die davon herleiten und heute noch gebräuchlich sind. Ein Heiliger, der aus dieser Region stammt, hatte auch diesen Beinamen, unter dem er bis heute bekannt ist: der Heilige Mauritius/Moritz, ein frühchristlicher Märtyrer des 3. Jahrhunderts.

Die Legende berichtet, dass Mauritius Kommandeur einer Legion war, die zur Zeit der römischen Kaiser Diokletian und Maximian bei Theben in Ägypten aus vorwiegend christlichen Männern ausgehoben worden war. Kaiser Maximian habe die sogenannte Thebäische Legion dann in sein Heer einverleibt, das er gegen die Christen einsetzen wollte. Bei der Überquerung der Alpen meuterten die 6600 Mann der Thebäischen Legion, da sie nicht gegen die Christen kämpfen wollten. Das Ereignis fand je nach Quelle im Jahr 302 oder 303 bei Martigny/Wallis statt.

Als Patron der Soldaten verehrt

Maximian gab erzürnt den Befehl, die Legion zu dezimieren. Das heißt , jeden zehnten Mann hinzurichten. Eine weitere Dezimierung führte ebenfalls nicht zum Erfolg, weshalb der Kaiser die völlige Vernichtung der Legion befahl. Ohne Gegenwehr hätten sich die Offiziere und die Mannschaften als Märtyrer hinrichten lassen.

Im Mittelalter erfreute sich der Heilige Mauritius einer außerordentlichen Verehrung. Sein Grab besuchten Päpste und Kaiser. Das Reichsschwert und die Heilige Lanze der Reichskleinodien sollen auf ihn zurückgehen. Zu seinem Grab in St. Maurice im Wallis führten regelrechte Wallfahrtswege. Die Gasthäuser an diesem Weg hatten den Namen „Zum Mohren“, ebenso gab man Apotheken und Straßen den Namen des Heiligen. Da er als Patron der Soldaten verehrt wird, zieren schon früh die Darstellung seines Kopfes Wappen und Fahnen, wie zum Beispiel Freising, Coburg, Korsika und Sardinien.

Somit ist das Wort Mohr keine Abwertung eines dunkelhäutigen Menschen, sondern die Erinnerung an einen heldenhaften, standhaften Menschen.

