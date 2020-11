Was ist das eigentlich: der Schatz der Kirche? Zum einen ist es natürlich all das, was Jesus Christus für seine Menschen getan hat. Wir feiern es vor allem an den großen Festtagen im Jahresverlauf: Weihnachten, sein Kommen in diese Welt; Karfreitag, sein Tod am Kreuz; Ostern, seine Auferstehung; Pfingsten, das Kommen des Geistes. Diesen Schatz haben wir als Kirche zu verwalten, zu verbreiten und weiterzugeben.

Zum anderen aber sind auch die Christen selbst der Schatz der Kirche. All die Menschen, die sich zu Jesus Christus bekennen und versuchen, so gut sie es können, nach seinem Vorbild zu leben. All die Menschen, die sich als Geschwister verstehen und sich gegenseitig unterstützen, tragen und aufrichten.

Gremien werden gewählt

Um nichts anderes geht es! Und doch befassen sich viele Christen in der Pfalz in diesen Tagen mit anderen Dingen. Am kommenden Samstag wird sich in Kaiserslautern die Landessynode der Pfälzischen Landeskirche treffen, und Ende dieses Monats werden in allen protestantischen Gemeinden der Pfalz die Presbyterien, die Kirchengemeinderäte gewählt. Beides in diesem Jahr wegen Corona besonders aufwendig.

Ist das eigentlich notwendig? Könnte man auf diese Gremien und Sitzungen nicht verzichten und sich dafür lieber direkt dem Nächsten widmen? Ganz so einfach ist die Antwort nicht. Wenn man einen Schatz bewahren will, dann braucht man eine sichere Truhe dafür. Dann braucht man Regeln und Ordnungen, nach denen wir zusammenleben. Dann braucht man eine Grundlage, auf die man aufbauen kann. Dann braucht man einen Rahmen, um mit anderen gemeinsam zu glauben und zu lieben. Das geht besser als allein.

Also noch einmal: Der Schatz der Kirche, das sind die Gaben Christi und die Gemeinschaft der Glaubenden. Aber die organisierte Kirche, ihre Gremien, Räte und Synoden sind die Truhe, die alles behütet. Gar nicht so unwichtig, wie man manchmal meint.