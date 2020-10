Ich denke, Sie, liebe Leserinnen und Leser, kennen den Satz. „Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ….“. Wenn für ein Heilmittel geworben wird, muss dieser Satz immer mit dazu. Ich glaube, das muss auch bei Corona dazu.

Das Virus und die meines Erachtens notwendigen Maßnahmen zu dessen Eindämmung haben auch Risiken und Nebenwirkungen. Die Verantwortungsträger im politischen Bereich schauen dabei hauptsächlich auf das Funktionieren von Wirtschaft, Schul- und Kitabetrieb. In der Kirche überlegen viele, wie die Gottesdienstordnung aussehen kann. Auch Weihnachten wird schon in den Blick genommen. Ich denke, das alles ist sinnvoll und berechtigt. Wenn wir andere Risiken und Nebenwirkungen nicht außer acht lassen.

Ängste verschiedener Art

Ich lade die Teilnehmer inzwischen zu Beginn mancher Sitzungen und Besprechungen dazu ein, sich die Menschen in der Familie, Nachbarschaft und Schule sowie Freunde und Kollegen vom Arbeitsplatz vor Augen zu führen. Menschen. mit denen sie immer wieder zu tun haben. Dann sollten sie sich fragen: Welche Freuden und Hoffnungen, Sorgen, Nöte und Ängste entdecken sie bei diesen Menschen und bei sich? Da kommt einiges zusammen, derzeit verständlicherweise vieles an Sorgen, Nöten und Ängsten.

An erster Stelle kamen bisher immer Ängste verschiedener Art: sich selbst oder andere anzustecken, Angst vor Einsamkeit, den Arbeitsplatz zu verlieren, Geldsorgen, die Angst davor, „so“ sterben zu müssen oder die Angst vor einem neuen Lockdown. Es gibt ältere Menschen, denen inzwischen Lebensqualität wichtiger ist als Lebenszeit. Es bedrückt Menschen, dass lange keine Krankenbesuche möglich und Berührungen stark eingeschränkt waren. Man sieht die Überlastung des Pflegepersonals, andere nahmen einen schnelleren Abbau beim Altern wahr. Genannt wurde auch die Dreierbelastung besonders vieler Frauen mit Homeoffice, Kinderbetreuung und Haushalt.

Welche Hoffnungen Menschen in sich tragen

Sie sehen, es waren meist Belastungen, die die derzeitige Situation eben mit sich bringt. Auch Freuden und Hoffnungen wurden genannt: die Hilfsbereitschaft vieler Menschen, die Achtsamkeit für- und miteinander, dass Menschen einander Stütze waren und sind, das große Engagement, gerade der Frauen in der Kirche. Auch Hoffnungen wurden zum Ausdruck gebracht: dass sich bald ein Impfstoff findet, die Pandemie ein Ende hat und die Chance zu einem Neuaufbruch gerade in der Kirche genutzt wird. Freude spürte ich besonders auch bei den Touristen hier in Maikammer – endlich und einfach mal raus vom Zuhause. Und auch, wenn es wenigstens zu kurzen Begegnungen und Gesprächen im Ort kam.

Ich denke, Sie könnten die Reihe der Freuden und Hoffnungen, Sorgen, Nöte und Ängste, insbesondere der letzten, leicht fortsetzen.

„Wo kann ich mich hinwenden?“

Die Risiken und Nebenwirkungen von Corona. Für mich ist eine wichtige Frage: Wo können Menschen sich hinwenden bei Risiken und Nebenwirkungen? Mit wem können sie sprechen? Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie wen? Ich wünsche mir, dass Kirche und Gesellschaft Räume hat, im wirklichen und übertragenen Sinn, von denen Menschen wissen: Bei Risiken und Nebenwirkungen kann ich mich da und/oder da hinwenden. Gerade bei Risiken und Nebenwirkungen, die sonst kaum zur Sprache kommen. Und wo wir uns auch austauschen können über die Frage: Wie können wir positive Nebenwirkungen vielleicht sogar verstärken?

