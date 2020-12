„Am Barbaratag müssen wir unbedingt Zweige ins Wasser stellen. Am besten vom Kirschbaum. Die sollen an Weihnachten blühen, stell Dir das mal vor. Es ist doch Winter!“ Im Pius-Kindergarten hatte unser Sohn von dem Brauch gehört. Viele Jahre liegt das zurück, doch noch immer kann ich mich lebhaft an die Aufregung und das Staunen in seinen Augen erinnern.

Heute, am 4. Dezember, ist der Gedenktag der Heiligen Barbara. Die Legende erzählt, dass ihr Vater, ein reicher Kaufmann, sie in einem Turm weggesperrt hatte, als er außer Landes zog. Nichts sollte sich in ihrem Leben ändern während seiner Abwesenheit. Ein Zweig von einem Kirschbaum hatte sich in ihrem Kleid verfangen, als man sie weggeschlossen hat. Ein dürres Stück Holz. Ein Sinnbild. Doch trotz der drastischen Maßnahmen des Vaters ändert sich etwas im Leben der jungen Frau. Barbara lässt sich während der Gefangenschaft taufen. Als der Vater nach seiner Rückkehr davon erfährt, soll sie sterben. Durch seine Hand. Doch schon kurz nachdem er sie getötet hat, sei er selbst vom Blitz erschlagen worden, heißt es. Der Kirschzweig aber, der in dem Turm durch die Fürsorge der Tochter überdauert hatte, soll erblüht sein, als Barbara das Martyrium erlitten hat. Mitten im Winter.

Dichte Blüten als Zeichen der Hoffnung

„Das klingt doch wie ein Wunder, meinst Du nicht auch?“, fragte unser Kind. Wir haben es damals ausprobiert. Eine Vase mit Wasser gefüllt und die Zweige hinein gestellt. Und das Staunen war groß, als dann einige Wochen später die braunen Zweige dichte weiße Blüten getragen haben. Die Botschaft war eindrücklich. Ohne Worte. Ein Hoffnungszeichen für alle, die den Blick für das Leben verloren haben.

Vielleicht sind in diesen Tagen, in denen viele Menschen von Kontakten abgeschnitten sind, in denen Verunsicherung und Angst sich breit machen, solche Hinweise besonders bedeutsam. Wenn Menschen Schreckliches widerfährt. Von einer Minute auf die nächste Leben zerstört ist, wie am Dienstag in Trier geschehen. Menschen, die Opfer von Gewalt werden. Das macht sprachlos. Kerzen wurden und werden in Trier aufgestellt. Zeichen der Anteilnahme, des Erschreckens. Wir brauchen Zeichen und Orte, an denen zugleich ein Protest geschieht, ein deutlicher Widerspruch dagegen, dass Menschen anderen Menschen Leid zufügen. Diese Botschaft entdecke ich im Bild vom blühenden Kirschzweig mitten im Winter.

Anschauliche Botschaft im Advent

Eine Heilige, sagen einige, an die man sich halten kann in der Not. Ein Vorbild sagen andere. Wie auch immer. Wir brauchen solche Geschichten, dass uns das Wunder, das wir mit der Botschaft im Advent verbinden, immer wieder anschaulich wird. Gott kommt – und die Welt und wir selbst werden in einem anderen Licht gesehen. Und dadurch werden auch wir verändert. Werden empfindsam für die Not und das Leid anderer. Mitten in der Welt, in der die Gewalt in den Krisengebieten dieser Erde auch in Corona-Zeiten zur Tagesordnung gehört. In diesen Tagen, in denen viele Menschen erschrocken und verängstigt sind, durchbricht Licht die Dunkelheit, zaghaft und beharrlich.

Die Autorin

Christine Schöps, Krankenhausseelsorgerin im Hetzelstift.