Viele Menschen sind zurzeit belastet von Homeoffice, Homeschooling oder häuslicher Quarantäne, verordneter sozialer Distanz. Belastet, weil der Radius des Agierens eingeschränkt ist und dieser Zustand schon so lange andauert. Diese Lebensweise der Distanz und Einschränkung ist uns so fremd und wir sehnen uns möglichst bald wieder zurück zu unserem normalen, vertrauten Leben.

Aber wir müssen immer noch geduldig sein und die Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, einen kühlen Kopf behalten – das ist wichtig, gerade wenn Emotionen beginnen, unser Denken zu bestimmen. Wenn es drunter und drüber geht, wenn wir kopflos sind. Dann kann es wichtig sein, die Ruhe zu bewahren. Ruhe bewahren ist auch in anderer Weise ein wichtiges Instrument für uns Menschen und dessen wurde in dieser Woche am 3. März gedacht.

Vor 1700 Jahren erließ Kaiser Konstantin am 3. März 321 nach Christus ein Edikt, in dem er den Sonntag zu einem Tag der Ruhe für alle erließ. Was für eine Errungenschaft, die das christlich geprägte Abendland seither pflegt und uns einen freien Tag in der Woche garantiert.

Gerade in diesen Tagen, wo Arbeit und Leben zu Hause stattfinden, ist es umso wichtiger den Sonntag als wirklich freien Tag – auch zu Hause zu gestalten. Bereits im Alten Testament, in der ersten Erzählung des Buches Genesis, wird davon berichtet, dass Gott in sechs Tagen die Schöpfung erschafft, aber am siebten Tag von seinem Werk ausruht und uns Menschen auffordert, es genauso zu tun. Dieser Rhythmus von Arbeit und Ruhe kennen auch andere Religionen, wie das Judentum oder der Islam.

Ruhe bewahren, wozu? Unser Ruhepol der Woche, der Sonntag ist bedroht, weil wir die unerledigten Dinge der Woche gern auf ihn schieben und in ihm eine Möglichkeit sehen, das Unerledigte noch zu schaffen. Der Sonntag ist bedroht, weil gesellschaftliche Kräfte ihn auszuhebeln drohen, als zusätzlichen Tag für Konsum und Arbeit.

Aber es ist wichtig, einen Tag in der Woche zu haben, an dem wir uns erholen können vom Alltag. Einen Tag, den wir mit anderen gleichzeitig haben, mit Ausnahme derer, die wirklich arbeiten müssen, weil nicht alle Arbeit liegen bleiben kann.

Ruhe bewahren, damit ich einen Freiraum zum Nachdenken, zur Kreativität, zu gemeinsamer Zeit mit Familie, Freunde oder für Gottesdienst, Kunst und Kultur habe.

In der Fastenzeit ist der Sonntag ausgenommen, er gehört nicht dazu, genau deshalb, weil es immer eine Unterbrechung braucht, die mir Zeit gibt, um mich zu sammeln und zu orientieren, die mir eine Struktur anbietet, die mich fördert Mensch zu bleiben.

Ruhe bewahren und den Sonntag zu dem Tag zu machen, der er für uns sein möchte und den sein Erfinder Kaiser Konstantin als solchen so gedacht hat. Feiern wir den kommenden Sonntag – brechen wir aus, aus dem Gleichmaß der Tage. Ich wünsche Ihnen schon heute einen schönen Sonntag, und bewahren Sie die Ruhe.

Die Autorin

Silke Kessler, Klinikseelsorgerin am Pfalzklinikum Klingenmünster