Mit Dankbarkeit das Beste aus den Tagen in der schönsten Jahreszeit machen.

Es ist schon wieder so weit. Der Frühling liegt im Prinzip hinter uns. Nun ist Frühsommerzeit. Und damit beginnen bald die Sommerferien. Urlaubszeit. Freuen Sie sich darauf oder eher nicht so? Fahren Sie überhaupt noch in den Urlaub oder mussten Sie ihn wegen des Corona-Wahnsinns absagen und bleiben deshalb zu Hause?

Egal, wie sie die Sommerzeit gestalten, ob zu Hause oder doch weiter weg, der Sommer ist einfach schön. Die Pullis und Jacken werden getauscht gegen Kleider, T-Shirts und kurze Hosen. Es gibt Eis und Eistee, Saft- oder Weinschorle. Der Sommer und die Sonne lassen uns aufleben, machen uns fröhlich und beschwingt. Das Leben fällt irgendwie leichter.

Erfüllt von Freude und Leben

Doch dieses Jahr ist es auch irgendwie anders. Viele Feste fallen aus, die Schwimmbäder können nicht so genutzt werden wie sonst. Es gibt Auflagen, Abstandsgebote, Regeln, an die wir uns halten müssen. Trotzdem: Machen wir etwas aus diesem Sommer, aus dieser wunderbaren Jahreszeit. Die Sonne lacht vom Himmel, und wir dürfen uns freuen. Die Tage sind erfüllt von Freude und Leben.

Und falls Sie nicht in den Urlaub fahren können, so wie geplant, können Sie auch hier ganz viel erleben. Entdecken wir die wunderbare Natur um uns herum. Gehen wir doch mal wieder in den Wald, allein, mit den Kindern, der Familie oder Freunden. Erfreuen wir uns an den verschiedenen Grüntönen der Bäume oder der Farne. Dan unterschiedlichen Farben der Blumen und der Schmetterlinge. Hören wir genau hin, wie es zwitschert, quakt und summt. Seien wir aufmerksam für Gottes wunderbare Schöpfung, die nun überall wächst und gedeiht.

Und seien wir auch dankbar für all das. So wie es in Psalm 118 steht: „Danket dem Herrn; denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich.“

Danken wir, dass wir die Wunder der Natur erleben dürfen. Danken wir für die herrlich erfrischenden Regenfälle, die hoffentlich auch kommen werden. Danken wir unserem Herrn für den Sommer, der uns jedes Jahr wieder geschenkt wird. Auch dieses Jahr – wenn auch vielleicht anders als geplant. Ich jedenfalls freue mich auf den bevorstehenden Sommer und hoffe, dass es Ihnen ähnlich geht.

Die Autorin