Oje, was ist aus deiner Schule geworden? Die Frage stellte sich mir bei dem Artikel über zunehmende Gewalt an den Schulen in dieser Zeitung am vergangenen Samstag. Dabei wurde auch berichtet aus dem Carl-Bosch-Gymnasium in Ludwigshafen, in dem ich neun Jahre Schüler war (1967-1976). Nach so langer Zeit steht man natürlich in Versuchung, die Vergangenheit zu verklären. Nun, auch damals gab es Gewalt und Übergriffe, aber mir scheint doch nicht in dem beschriebenen Maß.

Freilich, ich bin kein Experte in diesen Fragen, aber die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen war mir schon immer ein wichtiges Anliegen. Nach Jesus können wir von Kindern viel lernen, was den Glauben angeht. Da möchte ich einfach mal zwei Punkte aus eigener Beobachtung in die Diskussion geben.

Groß geschrieben wird in unserer Kita-Arbeit das bedürfnisorientierte Arbeiten: Die Bedürfnisse der Kinder sollen im Vordergrund stehen. Es ist gut, dass heute mehr nach den Bedürfnissen der Kinder gefragt wird als zu unseren Zeiten. Aber das bedeutet auch: Vorsicht für die Erzieherin, wenn es mal zu Konflikten kommt: nicht schreien, nicht anfassen, keine falschen Worte. Im konkreten Fall kann das eine große Herausforderung für das Betreuungspersonal sein.

Zum zweiten scheint es mir genauso wichtig, dass ein Kind damit umzugehen lernt: Auch die um mich herum haben ihre Bedürfnisse. Und die dürfen gleichwertig neben den meinen stehen. Da gilt es dann Kompromisse zu schließen. Mir scheint, dass wir die Kinder in diesen wichtigen ersten Jahren eine Welt erleben lassen, die sie später so nicht mehr erleben werden (Ob das gut ist oder nicht, ist eine andere Frage). Aber: Wie wird der junge Mensch dann damit fertig, spätestens wenn er ins Berufsleben kommt? Wer fragt da dann noch in dem Maß nach den Bedürfnissen, wie es das Kind zu Anfang erlebt hat?

Eine weitere Beobachtung: Wir sprechen seit Jahrzehnten von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das ist aus verschiedenen Gründen gut so. Bewusst etwas provokant frage ich jedoch: Hat man dabei auch die Kinder ausreichend bedacht? Ging und geht es dabei oft nicht darum zu schauen, wo und wie man sie unterbringt, während Vater und Mutter arbeiten gehen und so der Wirtschaft zur Verfügung stehen? Sodass Zweijährige unter Umständen schon länger in der Kita sind als die Eltern im Betrieb.

Mir scheint, dass wir uns viel mehr noch der Frage widmen müssen: Wie sind heutige Arbeitwelt und Kind- und Jugendliche(r) sein heute vereinbar? Vielleicht kommt dabei auch heraus, dass uns Erziehungsarbeit gerade im Interesse der Kinder (auch finanziell) mehr wertgeschätzt werden muss als bisher.

Der Autor

Peter Nirmaier ist katholischer Pfarrer in Maikammer.