Bald summt es wieder überall. Früher bin ich Bienen aus dem Weg gegangen, doch ein Freund von mir ist Imker. Der hat mir gezeigt, wie ich mit ihnen klarkomme. Seitdem bin ich gelassener. Mein Imker-Freund sagt auch: „Ohne Bienen könnten wir nicht leben. Pflanzen und Bäume müssen ja bestäubt werden.“ Erst hab ich gedacht: „Klar, natürlich sind ihm als Imker die Bienen heilig.“ Aber dann habe ich das Buch „Die Geschichte der Bienen“ von Maja Lunde in die Hand bekommen.

In dem Werk wird erzählt, dass in naher Zukunft die Bienen ausgestorben sind. Wir Menschen müssen darum all das tun, was Bienen heute für uns erledigen – also alle Pflanzen und Bäume bestäuben – von Hand. Eine Horrorvorstellung.

Durch die Bienen wird mir klar, wie sensibel die Natur ist. Wenn ein Teil von ihr wegbricht, steht alles auf der Kippe. Das heißt: Jedes Lebewesen ist wichtig – egal, wie klein es ist. Dass sogar die Kleinsten besonders wichtig sind, steht schon in der Bibel. Darin steht über die Biene, die auf Hebräisch Debora heißt: Sie sei zwar klein, bringe aber dennoch „die allersüßeste Frucht“ hervor (Sir 11,3).

Mein Imker-Freund hat mir auch Tipps gegeben, wie ich den Bienen helfen kann, und ihr auch. Da sie häufig nur wenig Nahrung finden, sollte man Wildblumen im Garten streuen oder eine große Bienenweide anlegen, wie es der Verein Waldschatten in Neustadt getan hat. Auch eine Bienenpatenschaft für einen Stock kann man übernehmen. Und wenn ihr das nächste Mal eine Biene seht, denkt einfach daran, was dieses fleißige und faszinierende Geschöpf alles für uns tut.

Der Autor