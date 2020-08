Bäume sind und bleiben in Neustadt ein heikles Thema. Und das nicht erst, seit zuletzt in der Region immer wieder Pflanzen beschädigt oder zerstört wurden. An der Mußbacher Landstraße hat es diese Woche wieder einen jungen Speierling erwischt. Dabei werden die Bäumchen ja schon von Steinen auf jeweils zwei Seiten geschützt. Die Grünflächenabteilung der Stadt weiß wohl bald auch nicht mehr weiter. Im Gespräch sind jetzt Leitplanken. „Wir können ja schlecht einen Elektrozaun drum herum bauen“, sagt Stadtsprecherin Aline-Kristin Großstück.

Ein ganz neuer „Tatort“ tat sich diese Woche dann in der Wittelsbacherstraße auf. In der Facebook-Gruppe „Neustadt an der Weinstraße Themen für jeden“ hatte ein Nutzer ein Foto von einem in der Mitte durchgesägten Baum gepostet mit der Frage, ob es sich um Baumfrevel handele. Die Stadt jedenfalls ging davon aus und erstattete Anzeige gegen unbekannt. Doch am Donnerstag meldete sich dann Monika Kreiner in der RHEINPFALZ-Redaktion, die klarstellte: „Es gab keinen Baumfrevel in der Wittelsbacherstraße. Der Sturm, der von Freitag auf Samstag wütete, hat den ohnehin schon ausgetrockneten Baum umknicken lassen. Er lag quer über dem Gehweg.“ Als sie dann am Samstag einen Mann auf dem Weg beobachtete, der sich mit seinem Rollator durchkämpfte, habe sie sich gedacht: „Ich wohne hier, ich habe eine Säge, dann mache ich jetzt Platz – am Wochenende erreiche ich bei der Stadt bestimmt nur schwer jemanden. Ich dachte ja nicht, dass ich damit eine Straftat begehe ...“

Stadt zieht Anzeige zurück

Als sie diese Woche dann Mitarbeiter der Stadt beim Entfernen des Baums entdeckte, erklärte sie ihnen den Sachverhalt. „Ich bin davon ausgegangen, dass die Sache damit gegessen sei“, sagt Kreiner. Über den Tonfall der Facebook-Kommentare wundert sie sich aber schon: „Da echauffieren sich Leute über einen Vorgang, ohne den Hintergrund zu kennen.“

Doch was sagt die Stadt dazu, die Anzeige erstattet hat? Die Mitarbeiter vor Ort hätten die Aussage der Anwohnerin bestätigt, dass sie ihnen Bescheid gegeben habe. Doch leiteten die Mitarbeiter diese Aussage wohl nicht an die Grünflächenabteilung weiter, die Dinge nahmen ihren (juristischen) Lauf. Die Rechtsabteilung hat die Anzeige indessen zurückgezogen. Die Stadt bittet darum: Wer einen beschädigten Baum sieht, soll doch bitte die Grünflächenabteilung benachrichtigen und nicht selbst tätig werden.

Neuer Baum wird gepflegt

Und Monika Kreiner? Sie verspricht, die Säge beim nächsten Mal im Haus zu behalten. „Wir sind halt eine Nachbarschaft, die sich kümmert. Die anderen gießen an heißen Tage die Bäume, ich bin diejenige, die Kaffeebecher von den Baumscheiben holt.“ Eines sei klar: Den neuen Baum, der laut Stadtverwaltung im Herbst gepflanzt werden soll, „werden wir mit Freude empfangen und gemeinschaftlich hegen und pflegen“.