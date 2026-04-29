Von Verboten bis Australien: Haßlochs Sängervereinigung trotzt Zeiten, reist um die Welt, sammelt Ehren – doch heute fehlen Stimmen. Was bleibt vom Chor der Jahrzehnte?

Es ist nahezu ein ganzes Leben, was die Männer mit der Sängervereinigung Haßloch verbindet. Seit 75 Jahren singt Wolfgang Huber im Männerchor. Der 92-Jährige begann im Kinder- und Schulchor und wandte sich anschließend der Sängervereinigung zu. „Ich war der schlechteste im Handball und auch sonst nicht besonders sportlich. Aber ich hatte eine gute Singstimme“, erzählt er. Deshalb habe er sich mit 16 Jahren der Sängervereinigung angeschlossen. Und er hatte noch einen weiteren guten Grund: „Wenn ich bei den Sängern war, durfte ich abends länger fortbleiben.“

Auch auf der Mundharmonika gut

Reinhard Roth (91 Jahre) wurde für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Er singt bereits in vierter Generation im Chor. Roth wuchs in einer Familie voller Gesang auf. Singen hatte zur damaligen Zeit eine größere und verbindende Bedeutung. Das bestätigt auch der 93-jährige Herbert Auerhammer, der ebenfalls seit 70 Jahren aktives Mitglied der Sängervereinigung ist. „Er singt nicht nur gut, er kann auch fantastisch Mundharmonika spielen – wenn er will!“, sagt Huber über Auerhammer.

Ebenfalls geehrt wurden Roland Stahler und Herrmann Vollweiler für 65 Jahre im Verein, und für 40 Jahre wurde Reinhard Kirsch ausgezeichnet. Das Miteinander der Männer ist freundschaftlich, fast familiär. Sie haben einiges zusammen erlebt. Jeden Dienstag wird geprobt. Es wird nur mit wichtigem Grund und mit großem Bedauern eine Probe ausgelassen.

Doch die Zeit hat sich gewandelt: Der Männerchor schrumpfte von ehemals knapp 100 Sängern auf 35 aktive Stimmen, im Chor der Herren gibt es Nachwuchsprobleme. „Die Jüngsten, die vielleicht zu uns finden, sind junge Rentner“, bedauert Auerhammer. Er blickt zurück: Viele Jahre vereinte der Männerchor Mitglieder aller Altersklassen von 18 bis 80. Die Sängervereinigung war nicht nur in Haßloch eine Größe, sondern ging regelmäßig und erfolgreich auf Konzertreisen. Sie tourte in Deutschland, war sofort nach der Wende in Ostdeutschland und besuchte auch das benachbarte Ausland regelmäßig.

In Australien auf Auswanderer getroffen

„Wir waren auch in Ungarn, als die Grenzen nicht so leicht zu überwinden waren“, erzählt Auerhammer. Aber damit nicht genug. Sie bereisten Australien, die USA, Kanada und Südafrika, um auch dort Konzerte zu geben. Um eine solche Reise machen zu können, sparten einige Mitglieder lange. In Erinnerung sind die aufwendige Flugreise, die außergewöhnlichen Stationen und vor allem der Zuspruch deutschstämmiger Auswanderer, die sich auf ihren Konzerten regelmäßig einfanden.

Sogar einen Haßlocher trafen sie im Jahr 1984 auf ihrer Australien-Rundreise, der 1952 die Pfalz verlassen hatte. „Er sprach noch das Pfälzisch dieser Zeit und hatte die Entwicklung der Sprache nicht mitverfolgen können. Das war eigentümlich, sich mit ihm zu unterhalten“, erzählt Huber.

Die Männer erinnern sich an die vielen Sommerfeste, die immer gut besucht waren, an Freundschaftssingen und Bälle, die so überfüllt waren, dass ein Trick angewendet werden musste. „Wir bekamen farbige Bändchen ans Revers gesteckt. Wenn die eigene Farbe aufgerufen wurde, durften wir in den Saal zum Tanzen. Dann hofften wir, dass die Auserwählte des Abends noch da war und sich nicht für einen Tänzer mit anders farbigem Bändchen entschieden hatte“, berichtet Huber.

Unter französischen Besatzern untersagt

Die langjährigen Mitglieder erinnern sich auch an die Zeiten, als im Krieg das Singen gar nicht stattfand und unter den französischen Besatzern sogar untersagt war. Man traf sich dann heimlich privat, um zu singen und den Kontakt zu halten. Erst 1948 durfte offiziell wieder gesungen werden. Die Sängervereinigung, die aus einem Zusammenschluss aus dem Gesangverein 1847 und der Einigkeit 1925 hervorgegangen war, musste ihr 100-jähriges Jubiläum unter der französischen Führung um fünf Jahre verschieben. Es war den Besatzern nicht wohl, wenn sich viele Männer regelmäßig trafen. Der Verdacht, es könnte sich um übrig gebliebene Nazis handeln, trieb sie um. Huber erzählt, dass es einen Spitzel in ihren Reihen gab, von dem zwar jeder wusste, aber niemand es verhindern konnte. Nachdem sich die beiden Vereine zusammengeschlossen hatten, gab es immer wieder ein wenig Unruhe, doch niemals kam es zu einem Zerwürfnis.

Heute, nach so vielen Jahren, die gemeinsam verbracht wurden, sehen sie sich als feste Einheit. Huber bestätigt: „Wir gehören zusammen. Das ist mehr, als manche Freundschaft oder Familie zustande bringt.“