Ein ganzes Auto voller Geschenke konnte Globus Geschäftsführer Peter Wessalowski kurz vor Weihnachten in der Neustadter Spiel – und Lernstube abgeben. „Wir hatten 2020 aufgrund der Pandemie keinen Wunschbaum gestellt,“ meinte Wessalowski, „aber viele Kundenanfragen bestärkten uns in dem Gedanken, es dieses Jahr wieder zu tun. Viele Menschen haben gerade in der Vorweihnachtszeit den Wunsch, anderen eine Freude zu machen.“ Über 50 Pakete für die Kinder kamen so zusammen, alle bezahlt von Kunden, die sich eine Karte vom Baum in der Globus-Passage ausgesucht hatten. Helga Deidesheimer, Leiterin der Caritas-Einrichtung, und ihre Kollegin Magdalena Pfirmann, waren begeistert: „Viele unserer Kinder haben ganz besonders unter der Pandemie gelitten. Über die Geschenke werden sie sich sehr freuen und dadurch etwas von ihren Ängsten und Sorgen abgelenkt.“