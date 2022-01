Das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt verzeichnet weiterhin viele Corona-Infektionen. Am Mittwoch meldete die Behörde für Neustadt 37 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, im Kreis Bad Dürkheim waren es 136. Damit gibt es aktuell im Kreis 1860 aktive Infektionen, in Neustadt sind es 746. Für den Kreis Südliche Weinstraße und Landau hat das dortige Gesundheitsamt am Mittwoch 137 weitere Corona-Fälle gemeldet. In der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gab es zudem einen Todesfall.