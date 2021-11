Über das Wochenende sind in Neustadt laut dem Gesundheitsamt 45 neue Corona-Fälle gezählt worden. Im Landkreis Bad Dürkheim kamen 73 Neuinfektionen hinzu. Aktuell sind in der Stadt 180 Menschen mit Covid-19 infiziert, im Landkreis 405 Personen, darunter auch ein Grundschulkind in Lindenberg. Leider gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus zu verzeichnen: In Lambrecht starb ein über 80-jähriger, geimpfter Mensch.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau kamen seit Freitag 145 neue Corona-Fälle hinzu.