100 neue Corona-Fälle hat das beim Landkreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt seit Dienstag registriert – 60 im Landkreis und 40 in Neustadt. Im Kreis sind derzeit 844 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt 447. In Haßloch wurde ein Schüler beziehungsweise eine Schülerin der Ernst-Reuther-Schule positiv auf Covid-19 getestet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag im Kreis bei 285,7 und in Neustadt bei 444,6.

Im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau kamen seit Dienstag 66 Corona-Neuinfektionen hinzu.