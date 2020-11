Über 1000 Blutspender hat der DRK-Ortsverein Haßloch-Meckenheim in diesem Jahr verzeichnet. Darunter waren 112 Erstspender. „ Jede Blutspende ist wichtig und kann Leben retten“, sagt die DRK-Blutspendebeauftragte Regina Müller. Erstspender sind bis zum Alter von 68 Jahren willkommen. Ralf Trösch, Schatzmeister des DRK und selbst regelmäßiger Blutspender, weist auf das in Zeiten von Corona eingeführte Terminsystem hin: „Lange Wartezeiten und Schlange stehen gehören fast der Vergangenheit an.“ Verzögerungen beim jüngsten Blutspendetermin kamen allerdings durch den Ausfall des Serversystems bei der Anmeldung zustande. Für 2021 sind die folgenden Termine in der Ernst-Reuter-Schule, Martin-Luther-Straße 25, jeweils freitags ab 15 Uhr, geplant: 5. Februar, 23. April, 3. September, 19. November. Weitere Info unter www.drk-hassloch.de.