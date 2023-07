Eine schlechte Halbzeit kostete das Ü32-Team des TuS Maikammer im Regionalfinale in Grafschaft die Reise nach Berlin. Zumindest einen Sieg gab es zu feiern.

Der Fußball-Regional-Verband „Südwest“ ermittelte seinen Teilnehmer für die Endrunde um den Ü32-Cup des Deutschen Fußball-Bunds (DFB). Qualifiziert für die Regionalmeisterschaft hatten sich die jeweiligen Verbandsmeister der Landesverbände FV Rheinland (BC Ahrweiler), Südwestdeutscher FV (TuS Maikammer) und Saarländischer FV (FV Lebach).

Die Fußball-Ü32-Senioren aus Maikammer betraten am Samstag Neuland. Noch nie zuvor waren sie zu einem offiziellen Wettbewerb bis an die Grenze Nordrhein-Westfalens gefahren. Während der Rückfahrt aus dem Landkreis Ahrweiler war die Stimmung im Bus allerdings nicht so ausgelassen als vor der Abreise erhofft.

Erste große Chance

„Ich bin sehr stolz auf Euch. Nächstes Jahr greifen wir wieder an“, sprach der Zweite TuS-Vorsitzende Igor Keller zur Mannschaft, nachdem sie bei der Regionalmeisterschaft den zweiten Platz erreicht hatte. Die zweitbeste Ü32-Mannschaft der Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland zu stellen, ist für den Verein auf jeden Fall ein Riesenerfolg.

Maikammer trat nach der Auslosung des Spielplans gleich zu Beginn des Blitzturniers gegen Saarlandpokalsieger FV Lebach an. Die erste TuS-Aktion verdiente das Prädikat Weltklasse. Wie Christian Rebres mit dem Rücken zum gegnerischen Tor stehend Andreas Klundt in der dritten Minute den Ball in den Lauf spielte, kann kaum niemand besser machen. Klundt schoss jedoch knapp am Lebacher Tor vorbei. „Er hätte besser mich angespielt. Ich stand links ganz frei“, ärgerte sich Patrick Coenen, der kurzfristig reaktiviert worden war und nach über zwei Jahren erstmals wieder Fußball spielte. Kurz vor der Pause fiel das verdiente 1:0. TuS-Mannschaftskapitän Tekin Erciyas schlug eine Ecke von links in den Strafraum, Coenen verlängerte diese zu Rebres, der per Flachschuss traf.

Einbruch nach der Pause

In der zweiten Hälfte jedoch ein unglaublicher Einbruch im Maikammerer Spiel. Jonas Schober glich zunächst ungehindert zum 1:1 (22.) aus. Anschließend traf Nehat Grabovci nach einer Freistoßflanke per Kopfball (28.) zur 2:1-Führung. Danach drückten die TuS-Oldies massiv und hatten gute Torchancen. Die größte vergab Erciyas, der in der 35. Minute einen vom Lebachs Torwart an Klundt verursachten Foulelfmeter über das Tor schoss. Danach traf Grabovci nach schönem Doppelpass mit Pepi Tunjic zum 3:1-Endstand.

Maikammer musste durch die Niederlage gegen Lebach den Rheinlandpokalsieger Ahrweiler BC unbedingt schlagen, um seine Chance auf den Meistertitel zu wahren. Abdelillah Nassir traf früh zum 1:0 für den BC, aber Klundt (12.), Steffen Blasius per Kopfball (21.), Florian Schwertl per Foulelfmeter (23.) und Rebres (37.) sicherten einen 4:1-Sieg. Maikammer hoffte, dass Ahrweiler gegen Lebach gewinnt. Die Saarländer ließen jedoch nichts anbrennen, siegten mit 4:0 und fahren im Herbst als Regionalmeister zum DFB-Ü32- Cup nach Berlin.