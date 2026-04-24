Der Comedian Özcan Cosar feiert mit seinem Comedyprogramm „VIP“ im Neustadter Saalbau die für ihn wahren VIPs – unter tosendem Applaus.

Unter Applaus und Blitzlicht springt der Comedian Özcan Cosar auf die Bühne. Er tanzt orientalisch. Ein großer Scheinwerfer ist theatralisch auf ihn gerichtet, eine übergroße Theke mit riesiger Aufschrift „VIP“ steht auf der linken Seite der „Bretter, die die Welt bedeuten“. Eine rote Absperrkordel, wie man sie bei „Roten-Teppich-Auftritten“ von Filmstars kennt, ist aufgebaut. Ganz schön selbstbewusst, sich so feiern zu lassen.

Grund dazu hätte der 1981 geborene Stuttgarter, bundesweit sind seine Auftritte sogar in großen Hallen meist ausverkauft, wie auch der mit Stühlen im Parterre vollgepackte Saalbau in Neustadt, unter Einhaltung der erforderlichen Fluchtwege. Sogar die Emporen sind gefüllt. Bereits eine Stunde vorher hat sich gut ein Drittel der Zuschauer die besten Plätze gesichert. Dann endet das Blitzlichtgewitter – Cosan fragt einen Zuschauer nach seinem Beruf, bittet ihn auf die Bühne. Gemeinsam treten sie nochmal unter Applaus ins Rampenlicht: Die Botschaft: Wahre VIPS, „very important persons“, wichtige Leute sind nicht Stars und Comedians, sondern Menschen, die wertvolle Arbeit leisten wie Krankenschwestern, Ärzte, Polizisten, Mütter.

Extremer Wimpernaufschlag

Und noch eine Botschaft hat er: ihm sei es egal, ob jemand Deutscher oder Türke sei oder einer anderen Nationalität angehöre, wichtig sei es, ein guter Mensch zu sein. Er habe zudem auch schwule Freunde – was ihn allerdings nicht daran hindert einen Witz zu dem Thema zu machen: Diese seien problemlos, beschimpfe sie jemand mit „Du Missgeburt, ich f… Dich“, würden die „ok gut“ sagen. Da spielt er offensichtlich mit Tabus … Aber auch „die Türken“ bekommen ihr Fett ab – er macht „Society Türken“ nach – „ihr kennt die, die mit den langen Wimpern“ – slapsticartig karikiert der ehemalige Tänzer mit den Händen einen extremen Wimpernaufschlag stakkatoartig in tiktok-geeigneter Kürze und Tempo. Dann fragt er, ob Türken im Saal seien – diese johlen, Albaner, die johlen auch. Griechen? Fast Stille. „Ja, so hört sich Armut an!“ Jetzt sei aber Deutschland pleite, grinst er. Wieder kommt er auf den Titel VIP zurück, man habe es als Promi nicht leicht, beispielsweise, wenn man als Mann auf die öffentliche Toilette gehe oder beim Urologen erkannt werde. Er selbst sei übrigens bei der AOK versichert.

Dann leitet er zu einem Plädoyer über: Im Gesundheitssystem dürfe es keine Zweiklassengesellschaft geben. Im Flugzeug ja – und karikiert, wie man in der Economy die langen Wege im Zickzack zum Einchecken gehen müsse, während die Businessclass einfach geradeaus gehe. Nochmals lobt er Ärzte – 17 Jahre Ausbildung, Einser-Abitur. Für Apotheker wiederum hat er nichts übrig – einmal im Monat Nachtschicht und dann auch noch im Pyjama genervt gucken, wenn ein Kunde kommt. Das reizt ihn zu Streichen, er lässt sie am Nachtschalter mehrfach „laufen“…

Ein bisschen Politik

Ein bisschen politisch wird er auch: Er sei Generation y, „das sind die zwischen 1981 und 1996 Geborenen“, die Generation Z sei die, über die alle schimpfen, die 1997 bis 2012 Geborenen. Und dann käme die Generation AFD, von 2033 bis 45. Dann tut er so, als würde er für die nächste Show Notizen machen: „Besser weglassen“. Interaktiv sei seine Show – man könne nun entscheiden, ob man die Geschichte von seinem Hauskauf oder Herzinfarkt hören möchte. Beide natürlich. Er habe Angst vor einem Herzinfarkt – vor allem diesen am falschen Ort zu bekommen. Ideal sei eine Moschee – „upps sagen jetzt bestimmt die Deutschen“, bemerkt er richtig. Die Logik dahinter: Wenn man beim Beten stirbt, sagen alle, dass er ein guter Mensch gewesen sei, ereile einem der medizinische Notfall dagegen im Bordell, müsse man sich noch schnell rausschleppen …

Neben Klamauk hat er noch eine Botschaft: Die Kinder sollten mehr rausgehen, spielen. Sie müssten nicht von Aktivität zu Aktivität gefahren werden. Am Schluss gab’s dann noch Musik: zur Gitarre stimmt er ein türkisches Lied an, die Masse jubelt begeistert, dann geht er über in „Halleluja“ und „hit the road Jack“ – mit toller Stimme, aber nur kurz angedeutet. Vielleicht weil die Leute nicht mitsingen? Am Ende macht er noch ein Selfie mit johlendem Publikum für tiktok, zur Ansage lässt er sich in Pfälzisch schulen: „Servus bin grad in Neustadt an de Woistrooos“. Das Video sollen alle liken. Und wenn Eventim Marktforschung betreibe: Er sei für die Parkplätze nicht verantwortlich. So geht Werbung in Zeiten sozialer Medien. Und so geht „interkulturelle“ Comedy.