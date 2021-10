Das Gebiet östlich des Neustadter Bahnhofs soll aufgewertet werden. Dort könnten unter anderem ein Parkhaus, E-Ladestationen, Büros, Grünflächen und ein zusätzlicher Bahnsteig entstehen. Die Esso-Tankstelle, deren Pachtvertrag Mitte 2024 ausläuft, soll dafür weichen. Ob diese und weitere Vorstellungen überhaupt umzusetzen sind, soll nach dem Willen des Stadtrats eine Machbarkeitsstudie klären. Am Dienstagabend haben die Mitglieder des Gremiums einstimmig dafür votiert, nachdem der Bauausschuss am Donnerstag bereits einhellig dafür gestimmt hatte. Die Kosten von 100.000 Euro für die Studie würde sich die Stadt mit der Wohnungsbaugesellschaft, der Deutschen Bahn sowie dem Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Süd teilen – sofern die Unternehmen der Studie ebenfalls zustimmen. Der Stadtrat plant, seinen Anteil in Höhe von 25.000 Euro in den Haushalt 2022 einzustellen.