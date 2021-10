Die Stadt soll 25.000 Euro bereitstellen, um eine Machbarkeitsstudie für das Areal östlich des Hauptbahnhofs zu erarbeiten. Das hat der Bauausschuss einstimmig beschlossen, der Stadtrat wird daher am Dienstag vermutlich ebenso einmütig folgen. Insgesamt kostet die Studie 100.000 Euro, woran sich zusätzlich die Bahn, die Wohnungsbaugesellschaft und der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr beteiligen. Langfristiges Ziel ist es, auf dem Gelände ein kleinteiliges, aber multifunktionales Angebot zu machen, wenn der Pachtvertrag mit der Esso-Tankstelle Mitte 2024 ausläuft. Dazu soll auch ein Parkhaus gehören. Als Konkurrenz zu dem vom Hotel-Investor am Saalbau geplanten Parkhaus wird das Projekt von der Stadtverwaltung nicht gesehen. Mit jenem Parkhaus soll es losgehen, wenn die Arbeiten am Bahnhofsvorplatz starten. Das ist für Herbst 2022 anvisiert. Noch aber liegt der zweite Förderbescheid des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums nicht vor, auf den die Stadt laut Baudezernent Bernhard Adams seit einem Jahr wartet.