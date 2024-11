Wer in Neustadt in der Schillerstraße zwischen Alban-Haas- und Stiftstraße parken möchte, braucht ab sofort einen Parkschein. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Damit ist die Parkraumbewirtschaftung, die für die Inbetriebnahme des neuen Fußgängerstegs zum Hauptbahnhof erarbeitet wurde, abgeschlossen. Basis war ein Beschluss des Stadtrats. Hintergrund ist, dass erwartet wurde, dass durch den neuen Fußgängersteg der Parkdruck in dem Bereich steigt, wenn die Parkplätze kostenlos bleiben. In der Alban-Haas- und der westlichen Schillerstraße wurde die Gebührenpflicht bereits im März eingeführt. Im östlichen Teil verzögerte sich die Umsetzung, weil unklar war, wie korrektes Parken dort ermöglicht werden kann (wir berichteten). Im östlichen Teil der Schillerstraße brauchen Bewohnerinnen und Bewohner zukünftig einen Bewohnerparkausweis, der aktuell 7,50 Euro im Monat kostet. Beantragt werden kann der Ausweis laut Stadt telefonisch unter 06321 855-1818 sowie per Mail an parken@neustadt.eu. Für alle anderen, die in diesem Bereich parken möchten, fallen Gebühren von 50 Cent pro Stunde an. Ein Tagesticket wird nicht angeboten. Die gebührenpflichtigen Zeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr sowie Samstag von 9 bis 15 Uhr, wobei an diesem Tag die zweite Stunde kostenlos ist. An den Parkscheinautomaten kann per Münzen und Bankkarte bezahlt werden. Zusätzlich ist auch das Handyparken (Handyparkzone 632 003) möglich.