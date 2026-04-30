Die Einmündung nach Geinsheim, die in der Nähe des Wasgau-Marktes die B39 mit der K6 verbindet, wird umgestaltet. Das hat der Stadtrat am Dienstagabend entschieden. Ziel der Arbeiten ist die Beseitigung eines Unfallschwerpunkts am Knotenpunkt B39/K6. Durch den Umbau in eine „einfache Einmündung“, also den Rückbau von Abbiegekeil und Dreiecksinsel sowie die Verlegung der Radwegfurt, soll die Verkehrssicherheit erhöht werden, heißt es von der Stadtverwaltung. Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Bund, der durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer als federführende Behörde vertreten wird, und der Stadt Neustadt . Der Anteil der Stadt beträgt den Angaben zufolge 32,61 Prozent der Gesamtsumme. Das entspricht rund 53.000 Euro. Die Arbeiten, die vom LBM betreut werden, sollen laut Stadt in den Sommerferien beginnen, eine Umleitung wird weiträumig ausgeschildert.