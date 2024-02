Das Gelände östlich des Neustadter Hauptbahnhofs soll ein neues Gesicht bekommen. Eine Machbarkeitsstudie hat verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt. Der Stadtrat hat diesen Überlegungen am Dienstagabend einstimmig zugestimmt. Nun kann weiter geplant werden. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) sprach von einem „sehr wichtigen Thema“. Allerdings befinde man sich noch in einem „sehr frühen Stadium“. Die Fläche umfasst 1700 Quadratmeter und wird derzeit vor allem für Parkplätze genutzt. Das Landauer Planungsbüro Stadtimpuls schlägt auf dem Gelände ein Parkhaus und verschiedene Büroräume (Stichwort technisches Rathaus) vor. Diesen Aspekt griff Hans-Christoph Stolleis (CDU) im Stadtrat auf. Er könne die Überlegungen, dort einen zentralen Verwaltungsstandort zu schaffen zwar verstehen. Dennoch schlug er vor, das Gebiet als Potenzialfläche für Büros bei zentralen Stellen von Bund und Land zu melden. „Eventuell meldet sich jemand mit einem Ansiedlungswunsch und schafft hier Arbeitsplätze“, so Stolleis. Weigel lobte die „gute Idee“ und schloss sich dem Vorschlag ebenso wie alle anderen Fraktionen an.