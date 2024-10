Am Donnerstagmittag ist die Feuerwehr wegen Ölgeruchs und -schlieren am Kohlplatz sowie wegen Ölverschmutzungen im Speyerbach alarmiert worden. Wie Pressesprecher Bernd Kaiser auf Anfrage mitteilt, konnten die Wehrleute bei der Kontrolle des Bachlaufs feststellen, dass der Film auf dem Wasser bereits den Bereich Wiesenstraße erreicht hatte. Schnell richteten sie im Speyerbach an der Martin-Luther-Straße in Höhe der Einkaufsmärkte eine Ölsperre ein, „zur Sicherheit doppelt“, wie Kaiser erklärt.

Gleichzeitig erkundeten einige Kameraden das umliegende Stadtgebiet. „Nach langer Suche“ machten sie die Ursache auf einem Privatgrundstück in der Talstraße aus. Dort wurden wohl Heizöltanks ausgebaut, dabei sei Öl verschüttet worden und über eine Rinne und ein Rohr in den Speyerbach gelaufen. Der Gefahrenstoffzug dichtete das Rohr ab, Ölrückstände auf dem Grundstück wurden abgestreut. Der Eigenbetrieb Stadtentsorgung (ESN) kontrollierte unter anderem den Kanal in der Talstraße, dieser ist laut Kaiser aber nicht verschmutzt worden.