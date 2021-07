Ein Müllfahrzeug hat am Mittwochmorgen in der Neustadter Fußgängerzone Maschinenöl verloren. Die Ölspur zieht sich von der RHEINPFALZ-Geschäftsstelle durch die Laustergasse bis zum Kriegerdenkmal und von dort durch die untere Hauptstraße bis hoch zur Maximilianstraße. Nach Angaben des städtischen Bauhofs geht es weiter so bis zur Autobahn.

Über die Verschmutzung habe das Abfuhrunternehmen selbst informiert, als der Schaden bemerkt worden sei. Nun sind zwei Spezialfirmen im Einsatz, um die Spur aus Flecken, Streifen und größeren Lachen zu beseitigen. Wie erfolgreich das sein wird, ist offen. Vor allem in den Rillen und Noppen des Pflasterstreifens für Sehbehinderte hält sich das Öl auch nach zweimaligem Durchfahren hartnäckig. Zuvor war es mit einem Bindemittel abgestreut worden, um Flüssigkeit aufzunehmen. Je nach Erfolg, kann laut Bauhof nachgearbeitet werden. Dazu werden Bakterien eingesetzt, um das Öl zu zersetzen.

Mitarbeiter des Bauhofs haben den verschmutzen Bereich abgesperrt und sorgen außerdem dafür, dass möglichst wenige Fußgänger in das Öl treten.