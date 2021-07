Im Fall der von seinem Müllfahrzeug verursachten Ölspur durch die Fußgängerzone gibt es noch keine Stellungnahme des Entsorgungsunternehmens Becker. Die Firma hatte gegenüber der RHEINPFALZ für Donnerstag angekündigt, Stellung beziehen zu wollen, blieb dies aber schuldig. Laut Stadt ist der Unfall ein „reiner Versicherungsfall“, wie es auf Nachfrage hieß. Da sich die Versicherung des Unternehmens sofort gemeldet habe, werde derzeit noch geprüft, ob Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet wird. Zur Schadenshöhe könne noch nichts gesagt werden. Aktuell wird weiter geprüft, ob die schwarzen Flecken und Streifen entfernt werden können oder Pflastersteine ausgetauscht werden müssen. Das Müllfahrzeug hatte am Mittwoch Öl verloren, die Spur zieht sich von „Wasser in die Stadt“ bis zum Ende der unteren Hauptstraße. Derweil gab es am Donnerstag einen weiteren Schaden. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll es ebenfalls ein Mülllaster gewesen sein, der auf dem Marktplatz eine Laterne in Schräglage gebracht hat.