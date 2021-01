Ein Ölfilm auf dem Speyerbach in Höhe der Kläranlage in der Wiesenstraße hat am Donnerstag die Feuerwehr Lambrecht beschäftigt. Es wurde ein so genannter Ölschlängel gesetzt, der das Öl aus dem Wasser aufnimmt und nach ein paar Tagen wieder entfernt wird. Die Ursache der Verunreinigung ist unbekannt.