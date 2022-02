Die Klimagebete, die pfalzweit bereits im vergangenen November während der Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow stattgefunden haben, werden an mehreren Orten in der Pfalz fortgesetzt. So lädt der ökumenische Arbeitskreis Globale Verantwortung des Bistums Speyer und des Diakonischen Werkes der Pfalz ein zu einem regelmäßigen ökumenischen Klimagebet ein. Treffpunkt ist an jedem ersten Sonntag im Monat von jeweils 18 bis 18.30 Uhr auf dem Neustadter Marktplatz. Nächster Termin ist am kommenden Sonntag. Die Gruppe bittet darum, eine Maske zu tragen und ausreichend Abstand einzuhalten. Auch in Landau, Speyer und Schifferstadt laden die Kirchen zum Gebet zur selben Zeit ein. Das Ganze dauert etwa 20 bis 25 Minuten, angedacht sind Austausch und gemeinsames Schweigen.