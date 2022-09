Der Stadtrat Neustadt muss am Dienstagabend entscheiden, ob über Winter eine Traglufthalle im Stadionbad aufgebaut und als Hallenbad betrieben wird oder ob die Stadt auf das Angebot verzichtet, um Energie zu sparen. Hintergrund sind die Einsparziele, um eine Gasmangellage zu verhindern. Durch den Verzicht auf den Hallenbadbetrieb könnten in Neustadt 3,13 Millionen Kilowattstunden eingespart werden. Das sind knapp zehn Prozent des Gesamtverbrauchs der Stadt. Über das Szenario hatte der Stadtrat im August in einem ersten Schritt diskutiert, nun soll eine Entscheidung fallen. Dazu sagt Oberbürgermeister Marc Weigel: „Unsere Umfragen bei den umliegenden Städte zeigen, dass angesichts der hinter uns liegenden Krisenzeiten Schließungen wohl nur für den Notfall angedacht werden. Diese Hintergründe und Überlegungen zu einem interkommunalen Bad-Gemeinschaftsbetrieb wollen wir dem Stadtrat in der Beratung darlegen. Daher möchten wir zu diesem Zeitpunkt einer Entscheidung nicht vorgreifen.“ In der Sitzung am Dienstag wird die Verwaltung auch erläutern, wie sie auf die Energiesparverordnung reagiert. Klar sei: „Illuminationen an öffentlichen städtischen Gebäuden, Baudenkmälern und Grünanlagen werden sukzessive durch das Team der Straßenbeleuchtung in den Abend- und Nachtstunden außer Betrieb genommen, solange die Verordnung gilt.“