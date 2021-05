Auf dem Krasemann-Parkplatz in Neustadt wird derzeit gearbeitet, damit dort bald hergerichtete Stellplätze in der Nähe der Innenstadt genutzt werden können. Das sorgt allerdings nicht nur für Freude. Stichwort Baulärm.

Seit Mitte Januar wird auf dem sogenannten Krasemann-Parkplatz in Neustadt gearbeitet. Das Gelände hinter der Polizeidirektion wird saniert, nachdem sich im Jahr 2018 über dessen Zustand beklagt worden war. Wie Konstantin Boltenhagen von der städtischen Tiefbauabteilung berichtet, gab es insbesondere im Sommer wegen der hohen Staubentwicklung Beschwerden. Bei Regen hätten sich dagegen so große Pfützen gebildet, dass das Einsteigen in das Auto zu einem Abenteuer werden konnte. Nun wird zwar das lang ersehnte Projekt realisiert, es sorgt aber auch für Ärger. Nicht, was das Vorhaben selbst angeht. Bemängelt wird die fehlende Information über den Baustart.

Manfred Oesterle ist als Vorstandsmitglied im Gewerbeverein Willkomm aktiv. Er fragt sich: „Wieso hat uns die Stadt nicht rechtzeitig ins Boot geholt, um unter anderem die betroffenen Wirtschaftsbetriebe über die Maßnahme zu informieren?“ Zumal sich der Stadtrat vergangenes Jahr genau darauf verständigt habe, sagt Oesterle. Betroffene sollten über Multiplikatoren wie die Willkomm oder den Innenstadtbeirat erreicht und darauf hingewiesen werden, mit welchen Beeinträchtigungen zu rechnen sind. Welche Folgen das in diesem Fall hatte, macht Oesterle am Beispiel der Agentur Media Apes GmbH deutlich.

Tonstudio muss wegen Lärms umziehen

Wie Oesterle berichtet, seien die Mitarbeiter der Neustadter Firma von der Baustelle „überrascht“ worden. Der Lärm sei zudem so laut gewesen, dass sie in ihrem Tonstudio nicht hätten arbeiten können. Sie hätten auf den Standort eines anderen Unternehmens ausweichen müssen. Dadurch sei ihnen ein finanzieller Schaden in Höhe von einem fünfstelligen Betrag entstanden, mit dem sie die Stadtverwaltung konfrontiert hätten. So schildert es Oesterle, auch Boltenhagen hat nach eigener Aussage davon erfahren, es jedoch innerhalb der Stadtverwaltung weitergeleitet. Er sagt aber auch: „Dass es zu einer überdurchschnittlichen Geräuschkulisse kommen kann, kann bei solchen Bauprojekten nicht vermieden werden.“ Die Media Apes GmbH war trotz mehrfacher Versuche am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Boltenhagen gesteht gegenüber der RHEINPFALZ ein, dass es verpasst worden sei, Organisationen wie die Willkomm über den Baustart zu benachrichtigen. Es sei jedoch kurzfristig entschieden worden, mit den Arbeiten auf dem Parkplatz zu beginnen. „Für uns stand nur fest, dass wir nicht vor Heiligabend 2020 beginnen“, sagt der Leiter der Tiefbauabteilung. Damit sollte verhindert werden, das Weihnachtsgeschäft der Gewerbetreibenden mit einem gesperrten öffentlichen Parkplatz in der Innenstadt zu beeinträchtigen. Als der Lockdown beschlossen wurde, woraufhin Gastronomie und Einzelhändler ihre Türen schließen mussten, konnte jedoch nicht reagiert und losgelegt werden.

Wiederöffnung des Parkplatzes bis März

„Wir haben beschlossen, zum Jahresbeginn anzufangen, um die Zeit des Lockdowns so weit es geht auszunutzen“, sagt Boltenhagen. Wie es der Zufall möchte, könnte der Parkplatz wieder zur Verfügung stehen, wenn das Geschäftsleben in der Stadt wieder hochgefahren wird. Vorausgesetzt, die Infektionslage ermöglicht die Wiedereröffnung der Läden und die Bauarbeiten laufen reibungslos weiter.

Wie Boltenhagen berichtet, sei mit einer Bauzeit von sechs bis acht Wochen zu rechnen. Trotz der jüngsten Schneefälle und des Dauerregens sei man noch im Zeitplan, sodass die Stellplätze in der Friedrichstraße bis Mitte Februar beziehungsweise März wieder benutzt werden können. Was das Projekt angeht: Das Gelände wird mit Rasengittersteinen gepflastert, damit das Regenwasser besser versickern kann. Zudem werden die Stellplätze farblich voneinander abgegrenzt, um für ein geordnetes Parken zu sorgen. Derzeit ist es laut Boltenhagen so, dass manche ihr Fahrzeug so abstellen, wie es ihnen gerade passt.

System aus Parkhäusern bekannt

Darüber hinaus wird es für die Stellplätze hinter der Polizeidirektion mithilfe einer Schranke an der Ein- und Ausfahrt ein Nutzungskonzept geben, wie es Autofahrer sonst von Parkhäusern kennen. Sie müssen nicht mehr vorab ein Ticket ziehen und Gefahr laufen, dass sie bestraft werden, wenn sie die Parkdauer überziehen. Die Nutzer müssen erst vor dem Ausfahren ihr Portemonnaie zücken und den offenen Betrag am Automaten bezahlen.

Auch hat die Stadt sich mit den betroffenen Anliegern – der Media Apes GmbH, dem Wirtshaus Konfetti und dem Kulturverein Wespennest – verständigt, wie ihre Mitarbeiter und Lieferanten ihre privaten Stellplätze auf dem Gelände nutzen können, ohne das Parkticket bei der Ausfahrt bezahlen zu müssen.

Nochmal Thema im Stadtrat

Oesterle hat sein Anliegen bereits an die Stadtverwaltung herangetragen und darum gebeten, es in der Stadtratssitzung am Dienstagabend als Einwohnerfrage zu behandeln. Seinem Verein, der Willkomm, gehe es schließlich darum, dass solche Vorfälle künftig vermieden werden.