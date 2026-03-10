Für Beate Zwing hat der Besuch des Mußbacher Friedhofs zu Beginn der Woche gleich zweimal für Verärgerung gesorgt. Sie sei mit ihrer 86-jährigen Mutter sowohl am Montag als auch am Dienstag dort gewesen, um ein Grab frühlingshaft zu bepflanzen, berichtet die Neustadterin. Sie hatten nämlich in der RHEINPFALZ gelesen, dass ab Montag, 9. März, die Wasserentnahmestellen wieder angestellt würden. „Leider mussten wir feststellen, dass an den Wasserstellen kein Wasser lief.“ Auch Gießkannen seien nicht vorhanden gewesen. Mehrere Besucher hätten vor dem gleichen Problem gestanden „und mussten ihre Vasen sogar in der Toilette mit Wasser füllen“. Gerade im Frühjahr möchten viele Angehörige die Gräber ihrer Verstorbenen pflegen und bepflanzen, schreibt Zwing. „Umso ärgerlicher ist es, wenn angekündigt wird, dass das Wasser wieder verfügbar ist, dies vor Ort aber nicht der Fall ist.“ Die RHEINPFALZ hat sich in ihrem Bericht auf eine entsprechende Mitteilung der Stadtverwaltung bezogen. Auf Nachfrage erklärt Stadtsprecher Tobias Grauheding, dass ein Missverständnis vorliege: Die Stadt habe angekündigt, dass „ab dem 9. März“ das Wasser wieder angestellt werde. So steht es auch im RHEINPFALZ-Artikel. Da es aber über 100 Wasserentnahmestellen gebe, dauere es ein paar Tage, bis überall die Leitungen aufgedreht seien. Im Laufe des Mittwochs werde das Wasser überall fließen. Grauheding kündigte an, im kommenden Jahr darauf hinzuweisen, dass das Anstellen des Wassers ein paar Tage dauere.