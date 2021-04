Man kann sich vorstellen, wie viele Verantwortliche in Rathaus und Impfzentrum sich in den vergangenen Tagen die Haare gerauft haben. Da werden seit Monaten Überstunden geschoben, um viele Neustadter zu impfen. Und dann bleibt wegen einer Sonderaktion bei vielen Bürgern hängen: Neustadt hat am Wochenende keine Lust, ein paar Leute zu impfen. Dass das nicht gut ankommt und für Ärger sorgt, ist völlig klar. Daher ist es gut, wenn OB Weigel die politische Verantwortung übernimmt und die Hintergründe erklärt. Und wer seine Schilderungen gehört hat, fragt direkt: Was sollen Sonderaktionen am Wochenende, wenn es unter der Woche Leerlauf gibt? Das Land könnte die Impfdosen doch auch so ausliefern.