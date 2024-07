Am Übergang der Joppenholz- in die Bachstraße in Lindenberg werde häufig behindernd geparkt, berichtet ein Anwohner. Eine Mitteilung ans Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lambrecht habe nichts bewirkt.

Es gebe Anwohner, die ihre Fahrzeuge direkt in dem Übergang von der Joppenholz- in die Bachstraße parken, an dem ein Seitenstrang der Hauptstraße abzweigt, berichtet der Lindenberger. Auch in diesem Seitenstrang der Hauptstraße werde bis in die Kreuzung hinein geparkt. Wenn man von dem Seitenteil der Hauptstraße in die Joppenholz- oder die Bachstraße einbiegen wolle, könne man wegen der parkenden Autos häufig nicht sehen, ob einem dort Fahrzeuge entgegen kommen, so der Anwohner.

Zudem werde im Kreuzungsbereich auf beiden Straßenseiten geparkt. Deshalb komme man schon mit einem normalen Auto nur schwer durch. Keine Chance auf eine Durchfahrt hätten die Feuerwehr oder Rettungswagen, sagt der Lindenberger.

Er sagt, dass er das Ordnungsamt über die Situation informiert habe. „Der Erfolg war mäßig“, bedauert er. Ein- oder zweimal seien Mitarbeiter des Ordnungsamts an einem Vormittag während der Woche vor Ort gewesen. „Da sind viele der Autos nicht da, weil die Besitzer mit ihnen zur Arbeit gefahren sind“, sagt der Lindenberger. Die Park- und Durchfahrtprobleme gebe es vor allem abends und am Wochenende. Erschwert werde die Situation dadurch, dass ein Wohnmobil immer wieder für mehrere Monate in der Bachstraße geparkt werde. Dadurch würden jeweils zwei Parkplätze für Autos wegfallen.

Auch an anderen Stellen im Ort werde manchmal behindernd geparkt, „aber es fällt schon auf“, dass die Situation im Bereich Joppenholz-/Bachstraße schlimm sei, sagt Koch. Die Mitglieder einer Familie, die dort hingezogen sei, „parken, wo sie wollen“, berichtet Koch. „Das ist dem Ordnungsamt zur Genüge bekannt“, sagt Koch. Weder die Gemeinde noch die Feuerwehr hätten sich beim Ordnungsamt gemeldet, sagt Alexander Held, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste der Verbandsgemeinde. Wie er berichtet, teile die Feuerwehr in der Regel mit, wenn es irgendwo Probleme mit der Durchfahrt gibt. Auch würden Mitarbeiter der Ordnungsabteilung und Feuerwehrleute gelegentlich gemeinsam durch die Orte fahren, um Stellen, an denen behindernd geparkt werde, zu finden. Für die nächste Zeit seien wieder solche Fahrten geplant. „Wir sind für jeden Hinweis dankbar und gehen diesen immer nach“, versichert Held.

Für die Überwachung des ruhenden Verkehrs seien bei der Verbandsgemeinde nur zwei geringfügig Beschäftigte sowie eine Mitarbeiterin mit einem Teil ihrer Arbeitszeit zuständig. Trotzdem werde auch abends und an den Wochenenden kontrolliert. „Das ist aber nur sporadisch möglich“, so Held. Er kündigt an, dass Mitarbeiter des Ordnungsamts die Parksituation am Übergang von Joppenholz- in die Bachstraße überprüfen werden.