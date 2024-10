Erst ärgerten sie sich über das Verhalten des anderen im Straßenverkehr, dann kam es zum handfesten Streit: Zwischen zwei Autofahrern ist es am Sonntag gegen 18 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Fahrbahn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 60-Jähriger die B39 von Lambrecht in Richtung Neustadt befahren, als ein weiterer Wagen in Höhe Lindenberg von Lindenberg kommend ebenfalls auf die B39 in Richtung Neustadt auffuhr. Da der 60-Jährige deswegen laut Polizei stark abbremsen musste, habe er dem anderen Pkw-Fahrer ein Zeichen mit der Lichthupe gegeben, um zu signalisieren, dass es sehr knapp war. Am Ortseingang Neustadt sei es schließlich zur Auseinandersetzung gekommen. Da beide Beteiligte die Situation bei der Polizei völlig unterschiedlich darstellen, bittet die Polizei Neustadt Zeugen, sich bei ihr zu melden.