Martin Schaub sind die Müllablagerungen an der Sitzbankgruppe am Ortsausgang von Mußbach in Richtung Meckenheim schon vergangenes Jahr regelmäßig aufgefallen. An der Situation hat sich in diesem Sommer nichts geändert.

Wie der Neustadter berichtet, hat er in den vergangenen Wochen beim Gassi gehen mehrmals Verschmutzungen am Aufenthaltsort entdeckt. „Das ist meist in der Ferienzeit, und zwar nach Wochenenden der Fall“, erzählt Schaub. Dort würden häufig ein paar leere Schachteln rumliegen. „Besonders schlimm ist es, wenn dort auch Flaschen und Glasscherben zu sehen sind“, sagt Schaub, der die Vorfälle nach eigener Aussage oft über die Mängelmelde-App „Meldoo“ an die Stadtverwaltung herangetragen hat. „Es wird zwar immer wieder gesäubert, doch das eigentliche Problem muss in den Griff bekommen werden.“

Seiner Ansicht nach könne vielleicht ein Mülleimer schon helfen. Dann könnte verhindert werden, dass solch ein schönes Plätzchen weiterhin durch das verantwortungslose Verhalten einiger Leute so verwahrlost wird.

Löst ein Mülleimer das Problem?

Tatsächlich hatte sich der Ortsbeirat vor längerer Zeit überlegt, eine Mülltonne anzuschaffen. Davon habe er aber aus verschiedenen Gründen Abstand genommen, sagt Ortsvorsteher Dirk Herber (CDU) auf Anfrage. „Es besteht nicht nur die Gefahr, dass dadurch mehr Menschen angelockt werden, ihren Müll dort zu entsorgen. Es muss auch gewährleistet sein, dass der Behälter regelmäßig geleert wird. Dafür haben wir die Kapazitäten nicht“, so Herber. Und eine überfüllte Mülltonne sei ebenso wenig ansehnlich wie die derzeitigen Müllablagerungen.

Herber möchte an die Vernunft der Menschen appellieren, ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen und nicht rücksichtlos in der Natur oder an der Sitzgruppe liegenzulassen.