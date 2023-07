Sie bleiben ein heißes Eisen: falsch abgestellte E-Scooter, die nicht nur nerven, sondern auch zur Gefahrenquelle werden. Wie Stadt und Anbieter Zeus versuchen, die Nutzer in die Verantwortung zu nehmen.

Unabhängig vom Auto zu werden, und das auch auf kurzen Strecken: E-Scooter sollen als Teil der sogenannten Mikromobilität dazu beitragen. In Neustadt hat sich nach einer Testphase nur ein Anbieter, das irische Start-up Zeus mit den charakteristischen dreirädrigen Elektrorollern, gehalten. Bis zu 20 Kilometer pro Stunde erreichen die 150 Flitzer, die in der Kernstadt und den Ortsteilen bereitstehen, und sie können mit einer Akkuladung bis zu 60 Kilometer zurücklegen. Die Kunden zahlen einen Euro Freischaltgebühr sowie 19 Cent pro gefahrener Minute.

Der Ärger über die mit Ökostrom betriebenen E-Scooter konzentriert sich allerdings weniger auf deren Teilnahme am Straßenverkehr – auch wenn immer wieder Nutzer verbotenerweise auf dem Gehsteig oder zu zweit auf dem Roller fahren. Beschwerden gibt es vor allem wegen falsch abgestellten Rollern, die Gehwege oder Einfahrten blockieren. Dabei sind die Regelungen eindeutig: Abstellen darf man die Roller auf Gehsteigen nur so, dass mindestens 1,60 Meter Restbreite verbleiben. Auf Parkplätzen und vor Zufahrten ist das Abstellen generell verboten.

Was unternimmt die Stadt?

Der Unmut über die Parksituation hat mittlerweile wohl auch die SPD-Fraktion im Stadtrat erreicht. So haben die Sozialdemokraten für die kommende Stadtratssitzung am 18. Juli eine Anfrage zu E-Rollern in der Stadt gestellt, in der sie vor allem auf die erhöhte Unfallgefahr für mobilitätseingeschränkte Personen hinweisen. Die Essenz der Anfrage: Was unternimmt die Stadt, um der Situation Herr zu werden?

Für die Stadt ist das Thema nicht neu, auch wenn sie selbst nur „unregelmäßig“ Beschwerden über falsch geparkte E-Roller erhalte. Mit Anbieter Zeus, der seine E-Scooter eigenwirtschaftlich bereitstellt, ist der Stadt zufolge eine Selbstverpflichtungserklärung vereinbart worden. Diese enthält Auflagen, wie beispielsweise eine Flottenbeschränkung auf 50 Roller in der Innenstadtzone. Speziell E-Scootern vorbehaltene und eingezeichnete Parkflächen gegen Gebühr sind derzeit noch kein Thema für Neustadt, denn der Verwaltungsprozess hierfür ist laut Stadt „gewaltig“ und die Dringlichkeit mit Blick auf die begrenzte Menge an Rollern noch nicht vorhanden.

Wie bei Nextbike?

Es gibt aber Überlegungen, das Angebot an sogenannten Mobilitätshubs zu bündeln, ähnlich den Stationen für die VRN-Nextbike-Leihräder. Ganz auf das frei verfügbare Angebot verzichten will die Stadt hinsichtlich der Attraktivität der Mikromobilität aber nicht.

Es laufen bereits technische Lösungsansätze: So werden Nutzern digital in der Zeus-App geeignete Parkflächen angezeigt, bei deren Nutzung ein Preisnachlass auf die nächste Fahrt winkt. Außerdem können Fahrer in bestimmten Zonen (No-Parking-Zones) die Fahrt technisch nicht beenden. Dieses „Geofencing“ gilt etwa in der Fußgängerzone, der Wallgasse, auf der Festwiese, im Rosen- sowie im Kriegergarten, auf Friedhöfen, auf oder an den Straßen zwischen den Ortsteilen, auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule, der Schule Böbig und des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums sowie auf sämtlichen öffentlichen Grünflächen.

Strafzettel möglich

Die Roller selbst werden immer „intelligenter“, heißt: Sensoren und GPS-Tracker registrieren, wenn ein E-Scooter umfällt oder tagelang an derselben Stelle steht. So kann der festangestellte Mitarbeiter, der mindestens einmal täglich durch Neustadt fährt, um bei Rollern den Akku zu wechseln, sich auch darum kümmern.

Wenn das alles Nutzer nicht davon abhält, die E-Scooter falsch abzustellen, kommt das Ordnungsamt auf den Plan. Es stellt Anbieter Zeus einen Strafzettel aus, der den Verursacher über ein Foto, das jeder Nutzer beim Abmelden von der Abstellsituation machen muss, meist identifizieren kann. Nach einer Verwarnung beim ersten Verstoß drohen bei Wiederholung 15 Euro Strafe. Auch behält sich Zeus vor, Nutzer bei Mehrfachverstößen zu sperren.