Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr? Von wegen! Auch in der Musikschule Haßloch wollen immer mehr auf ihre alten Tage noch Instrumente lernen. Um dem gerecht zu werden, macht Leiterin Tatjana Geiger derzeit eine berufsbegleitende Fortbildung in Musikgeragogik, dem Musizieren mit älteren Menschen.

Als Instrument für das klassenübergreifende Musizieren mit Erwachsenen hat sich Geiger für die Veeh-Harfe entschieden. Und so sind die derzeit acht „Veehen“, die regelmäßig